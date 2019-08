Troostprijs voor Helgstrand: So Unique wint inloopproef vierjarigen

Andreas Helgstrand mag niet klagen met vier vijfjarigen die zich direct voor de WK-finale plaatsten (Valverde, Jovian, Queenparks Wendy en Springbank II VH), maar helemaal tevreden was de Deense handelaar niet met de beoordeling van de jury op de Wereldkampioenschappen in Ermelo (voor hem het belangrijkste kampioenschap van het jaar). Met name over de punten voor Springbank II VH(8,44), Espe (8,18) en Skovens Tzarina (7,58) was hij niet te spreken. Gelukkig was er in de aansluitende proef, de inloopproef voor vierjarigen, een troostprijs: zijn So Unique (v. Sezuan) won onder Eva Möller met een 9,14.

So Unique kreeg een 9,7 voor de stap, een 9 voor de draf, een 8,8 voor de galop, een 8,8 voor de submission en een 9,4 voor de aanleg. Daarmee verwees de voshengst de winnaar van de Pavo Cup voorselectie in De Mortel, Kevin Costner Texel (Negro x Jazz) met Emmelie Scholtens naar de tweede plaats. Scholtens stuurde de niet-goedgekeurde hengst naar een 8,96 gemiddeld en boekte daarmee haar tweede succes van de dag. Met de ruin Johnny Be Goode werd ze eerder al vijfde in de kwalificatieproef voor vijfjarigen. Derde werd Game On (Goldfinger x Locato) met Bennett Conn.

KWPN-hengst Kilimanjaro laatste

De KWPN hengstenkeuringscommissie dressuur mag zich na vandaag ook een beetje achter de oren krabben. De in de eerste bezichtiging afgewezen Jovian werd vierde in de kwalificatierubriek voor vijfjarigen, de nog niet bij het KWPN, maar wel bij het AES-goedgekeurde Johnny Depp (v. Bordeaux) werd derde. KWPN-topper (90 punten in verrichtingsonderzoek en winst Pavo Cup en hengstencompetitie) Jameson RS2 werd zevende en verrichtingstopper Just Wimphof (v. De Niro) werd 15e.

Bij de vierjarigen ging daar nog een schepje bovenop: één van de drie KWPN-goedgekeurde hengsten in deze rubriek kwam op de laatste plaats terecht met een 6,8. De met 83,5 punten in het stamboek ingeschreven Kilimanjaro (v. Bordeaux) kreeg onder andere een 5,8 voor de stap. Voor dat onderdeel kreeg hij in de KWPN-test een 7,5. King De Niro (v. De Niro) werd met een 7,78 veertiende (ingeschreven met 82,5 punten) en Kaygo (v. Capri Sonne jr) werd met een 7,66 18e (ingeschreven met 81 punten).

Aan de andere kant: Total US (v. Totilas) werd ook al eens vierde in een vierjarigen rubriek op het WK (2016) met een 7,9, met hem is het ook nog aardig goed gekomen.

Uitslag

Bron: Horses.nl