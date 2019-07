Adrienne Lyle en Salvino maken einde aan zegereeks Peters en Suppenkasper

Op het CDI in het Luxemburgse Leudelange is Adrienne Lyle in de winning mood. Nadat de Amerikaanse op vrijdagavond de Grand Prix voor de kür had gewonnen met Harmony's Duval (v. Rousseau), zegevierde ze gisteren met haar WK-paard Salvino (Sandro Hit x Donnerhall) in de Grand Prix voor de Special. Met een pr versloeg Lyle Steffen Peters met de KWPN'er Suppenkasper (Spielberg x Krack C), die dit jaar alleen nog maar had gewonnen.