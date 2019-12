Alex van Silfhout en Mara de Vries beoordelen NAF Dressuur Talent Berlicum

Op 15 en 16 februari 2020 wordt NAF Dressuur Talent Berlicum voor de achtste keer georganiseerd. Mara de Vries en Alex van Silfhout zullen deze editie de vier- en vijfjarige dressuurpaarden beoordelen op hun aanleg.

NAF Dressuur Talent Berlicum wordt al jaren georganiseerd door RV de Cowboys en KWPN Midden Brabant Noord. De samenwerking tussen deze partijen heeft ervoor gezorgd dat het evenement ieder jaar groter, beter, maar ook sfeervoller wordt.

‘Niet te moeilijk’

“De sfeer is erg ontspannen”, licht Ilse van de Veerdonk namens de organisatie toe. “Ruiters krijgen de tijd om hun jonge paarden te laten wennen aan de ring en de paarden zijn nooit alleen in de baan, ook niet als er een combinatie uitvalt. Daarnaast kiezen we er bewust voor om de proeven niet te moeilijk te maken, de vierjarigen lopen op B-niveau, de vijfjarigen ongeveer op L1-niveau. Vrijdag de 14e is er de mogelijkheid om gratis de baan te verkennen er kan buiten worden gelongeerd.”

Gezelligheid

In 2020 is NAF voor het eerst hoofdsponsor van NAF Dressuur Talent Berlicum. “We hebben ieder jaar een heel uitgebreid prijzenpakket met prijzengeld en vele extra prijzen, voor de fokkers van de winnende paarden wordt tevens een geldprijs ter beschikking gesteld.” De competitie ontwikkelt zich ieder jaar en is inmiddels landelijk bekend. “Ik denk dat de gezelligheid en de sfeer deze wedstrijd uniek maken. Het is heel leuk dat mensen ieder jaar terugkomen en dat we veel positieve reacties mogen ontvangen”, aldus Van de Veerdonk.

Jurering

De jurering is dit jaar in handen van Alex van Silfhout en Mara de Vries, Dinja van Liere zal de beste paarden van iedere categorie overrijden. Na enkele jaren als bondscoach van de Nederlandse jeugdruiters, werd Alex van Silfhout in 2019 benoemd als bondscoach van de senioren. Hij was zelf succesvol in de internationale Grand Prix en begeleidde al vele ruiters naar dit niveau, waaronder zoon Diederik van Silfhout. Mara de Vries verwierf haar bekendheid al als jeugdamazone, maar kwam na meerdere EK’s bij de pony’s en junioren ook uit op Grand Prix-niveau. Mara bracht al twintig paarden uit in de Lichte Tour en heeft daarmee de nodige kennis in huis. Dinja van Liere is de afgelopen jaren ongekend succesvol in het opleiden van verschillende jonge paarden. Deze sympathieke Grand Prix-amazone won meerdere medailles op het WK voor Jonge Dressuurpaarden.

‘Wall of Fame’

NAF Dressuur Talent Berlicum werd in 2013 in het leven geroepen en de inmiddels opgebouwde Wall of Fame is indrukwekkend. Talentvolle paarden vonden hun weg naar Berlicum en de competitie heeft bewezen het juiste talent te kunnen selecteren. De winnaar van de eerste editie, Vivaldi-zoon Eye Catcher, won twee bronzen medailles op het WK voor Jonge Dressuurpaarden en loopt inmiddels Lichte Tour. Emerald S (v.Ampère) brak onder Ilse van Cranenbroek door op het hoogste niveau van de sport. De winnares van 2015, Guadeloupe-Beau (v.Bordeaux) liep op het WK tevens naar een bronzen medaille. Farzana (v.Ampère) en Houdini la Haya (v.Krack C) groeiden uit tot Lichte Tour-paarden en ook de KWPN-goedgekeurde Wynton-zoon Imposantos is een voormalig winnaar van de competitie in Berlicum.

Bron: Persbericht/Horses.nl