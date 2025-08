Yom-Tov en Anky Holding krijgen beide nul op rekest bij rechter

De zaak tussen de Hongaar Arie Yom-Tov en de Anky Holding is beslecht: geen van beide partijen krijgt wat ze eisten, zo bericht Omroep Brabant. Arie Yom-Tov eiste 850.000 euro van de Anky Holding omdat Anky van Grunsven en Sjef Janssen tekort geschoten waren in de begeleiding van dochter Yasmin Yom-Tov en hij beschuldigde Janssen bovendien van grensoverschrijdend gedrag. Van Grunsven en Janssen eisten op hun beurt 300.000 euro aan onbetaalde facturen.

De Hongaar Arie Yom-Tov had er heel veel voor over om zijn dochter Yazmin naar de dressuurtop te brengen. Voor 250.000 euro per jaar ging Yazmin trainen bij Sjef Janssen. De bedoeling was dat dochter Yom-Tov voor de Olympische Spelen van Parijs werd klaargestoomd. Achteraf is Yom-Tov ontevreden en daarom eiste hij bij de rechtbank het volledige geïnvesteerde bedrag (850.000 euro) voor training en stalling terug.

De rechtbank weerlegde de beschuldiging van de Hongaar. Zijn dochter heeft in die periode juist wel goed gepresteerd en onder leiding van het Erpse duo zelfs diverse prijzen gewonnen. Ook is gedurende haar verblijf nooit geklaagd over mogelijk ondermaatse training.

Grensoverschrijdend gedrag

Een ander, misschien wel veel ernstiger, verwijt redde het in de rechtbank evenmin. Janssen zou zich bezondigd hebben aan grensoverschrijdend gedrag. Janssen en Van Grunsven hebben alle beschuldigingen steeds tegengesproken. Zij kregen steun van de rechter: de eisende partij heeft ook op dit gebied totaal niet onderbouwd waarop de beweringen zijn gestoeld.

Omgekeerde eisen niet ingewilligd

Anky Holding kreeg ook een nederlaag te slikken. De onderneming meende dat de Hongaar nog ruim drie ton aan achterstallige vergoedingen moest overmaken. Volgens de rechter hebben Van Grunsven en Janssen niet duidelijk genoeg kunnen maken waarom zij recht op dat geld zouden hebben.

Bron: Omroep Brabant