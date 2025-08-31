Crozet was laatste wedstrijd voor Hermès en Dinja van Liere

Dinja van Liere maakte vandaag na afloop van haar Kür via FEI.TV bekend dat dit haar laatste wedstrijd met Hermès was. Het is niet bekend hoe de toekomst van de KWPN-hengst er nu uitziet.

“Er is eigenlijk niks veranderd”, zegt Joop van Uytert, die Hermès in mede-eigendom heeft met Jan Anker. “We hebben altijd gezegd dat we na de Olympische Spelen van Parijs iets anders wilden met Hermès. Dat is nog steeds zo.”

Inmiddels is er wel een jaar verstreken, een jaar waarin Hermès ter beschikking stond voor de fokkerij. “Dat is het jammere aan het hele verhaal, dat de fokkers zo weinig belangstelling hebben voor een tophengst uit de sport. Hij heeft dit jaar maar iets van 35 merries gehad. Dat is natuurlijk jammer en teleurstellend.”

Naar het NK én het EK

“We wilden het NK nog rijden, omdat Hermès zo goed in vorm was. En daarna kwam de KNHS met de vraag of we niet toch nog mee wilden naar het EK. Dat hebben we toen maar gedaan, in het belang van het land. Maar dat neemt niet weg dat de situatie blijft zoals die was: wij willen wat anders met Hermès.”

Niet met pensioen

Wat dat ‘anders’ is blijft nog in nevelen gehuld, Van Uytert wil hierover geen mededelingen doen. Wel lijkt het uitgesloten dat Hermès nu al met sportief pensioen zou gaan.

Even geheim houden

Van Liere kon ook nog niet veel loslaten over wat er met de hengst van eigenaren Joop van Uytert en Jan Anker gaat gebeuren. De amazone zegt tegen KNHS: “Wat de planning met hem wordt, wil Joop nog even geheim houden. Daar mag ik ook niks over zeggen. Het enige dat ik erover kan zeggen, is dat het niet de bedoeling is dat hij met pensioen gaat.”

“Ons doel samen is altijd Parijs geweest. Dat hebben we gehaald en dat was fantastisch. Ik heb een super mooie tijd met hem gehad. Ik rijd hem al sinds zijn derde en heb duidelijk een band met hem opgebouwd. Het is een karaktertje en dat stukje vechtersmentaliteit van hem heeft ons ver gebracht. Onze carrière ging met ups en downs, maar je ziet dat hij het spelletje inmiddels echt begrijpt. Anders kun je niet een EK rijden tijdens je tweede wedstrijd van het seizoen. Het is nu mooi geweest om te stoppen op een moment dat hij nog harstikke fit en in vorm is!”

Met dit EK erbij heeft Hermès nu alle grote kampioenschappen gelopen. Naast de genoemde Olympische Spelen was er natuurlijk nog het WK in Herning 2022. Daar zorgden twee bronzen medailles voor Dinja’s doorbraak naar de wereldtop en nestelde Hermès zich bij het illustere rijtje van Salinero, Totilas en Parzival als medaillewinnaars op een WK in deze eeuw.

