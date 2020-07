Dorothee Schneider en Hubertus Schmidt winnen inloopproeven Nürnberg Burg-Pokal

Dorothee Schneider reed met de Westfaals goedgekeurde Villeneuve 6 (v. Vitalis) naar 76,512% en kwam daarmee bijna drie procent los van de concurrentie in haar helft van het deelnemersveld van de inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal. Dat betekende niet dat de jury unaniem was over haar overwinning, of over de andere prestaties vanmiddag. De nummer twee achter Schneider, de Finse Emma Kanerva, reed met Mist of Titanium (v. Milennium) naar de eerste plek volgens het jurylid bij C, maar verdiende slechts plaats 6 volgens diens collega bij E. Uiteindelijk was het met 73,732% gemiddeld toch de tweede positie.

In de andere helft van het deelnemersveld ging de winst naar Hubertus Schmidt en Vainqueur 22 (v. Vivaldi). Schmidt wint vrijwel elke rubriek waarin hij meedoet dit weekend. In deze proef kwam hij tot 75,805% en ook dit was geen unanieme eerste positie. Tweede achter hem was Carina Bachmann met Quadrophenia (v. Quasar de Charry).

Derde werden Alexa Westendarp, die Four Seasons FRH (v. Fürstenball) naar 72,537% reed achter Schneider en Kanerva, en Tessa Frank, die met Amaro T (v. Ampere) op 72,415% uitkwam achter Schmidt en Bachmann. Zondag is de kwalificatiewedstrijd voor de Nürnberger Burg Pokal in Bettenröden. De beste dertien van vandaag gaan door.

Finale in december

De Nürnberger Burg-Pokal wordt uitgeschreven voor zeven- tot negenjarige dressuurpaarden en kent twaalf kwalificaties door heel Duitsland. De finale wordt dit jaar in december in Frankfurt verreden.

Uitslag

