Hubertus Schmidt onverslaanbaar: 1e en 2e bij inloopproef Louis D’Or

In Bettenröde is Hubertus Schmidt de te kloppen man. Nadat hij vrijdag al de GP op zijn naam schreef, reed hij vandaag met twee paarden naar het podium van de inloopproef voor de Louis d'Or kwalificatie. Met de achtjarige hengst Denoix (v. Destano) scoorde Schmidt 76,079% en de winst.

De tienjarige Beryll 28 (v. Benetton Dream) bracht de ruiter met 74,711% ook de tweede plaats. Schmidt ontdekte deze ruin niet zo lang geleden toen hij clinics gaf in de Verenigde Staten.

Derde in deze inloopproef was Dorothee Schneider met First Romance 2 (v. Fürst Romancier), die naar 73,842% reed. De kwalificatieproef voor de finale van de Louis d’Or is zondag. De wedstrijdserie is voor acht- tot tienjarige Grand Prixpaarden.

Uitslag

