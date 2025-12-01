Afscheid van twee grootheden: Valegro en Uthopia overleden

Savannah Pieters
Charlotte Dujardin met Valegro
Door Savannah Pieters

Carl Hester heeft bekend gemaakt dat de twee legendarische dressuurpaarden Valegro (v. Negro) en Uthopia (v. Metall) zijn overleden. Beide paarden kampten met toenemende gezondheidsproblemen, waarna Hester – zoals hij schrijft – uit loyaliteit en waardigheid besloot hen samen te laten gaan. In een uitgebreid eerbetoon spreekt hij over een verlies dat moeilijk te bevatten is. Valegro is 23 jaar oud geworden, Uthopia werd 24 jaar oud.

