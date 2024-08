Carina Cassøe Krüth na controversiële video beboet met 670 euro, geen sprake van schorsing

De Dansk Rideforbund (DRF) heeft Carina Cassøe Krüth na het opduiken van een controversiële video een boete van 670 euro gegeven, maar heeft de amazone niet geschorst. Op de beelden (die overigens nooit openbaar zijn gemaakt) sloeg Cassøe Krüth een paard hardhandig met een zweep. Bij het vaststellen van de sanctie koos de tuchtcommissie ervoor om rekening te houden met het feit dat wat op de video te zien is, al twee jaar geleden gebeurd is.

“De tuchtcommissie is van mening dat wat er gebeurd is, niet aan louter nalatigheid kan worden toegeschreven. Het gebruik van de zweep is, zoals uit de beelden blijkt, met opzet gebeurd. Rekening houdend met de ervaring, positie en leeftijd, constateert de tuchtcommissie, na een concrete en individuele beoordeling, dat er sprake is van een ernstige overtreding van de gedragscode die geldt voor de omgang met paarden.”

Geen schorsing

“Bij het vaststellen van de sanctie heeft de tuchtcommissie er echter voor gekozen om belang te hechten aan het feit dat wat er is gebeurd, meer dan twee jaar geleden heeft plaatsgevonden, dat degene die de beelden heeft ingestuurd geen reden heeft gevonden om de achtergronden daarvan verder te rechtvaardigen en dat de verweerder niet eerder sancties heeft ontvangen. Op basis daarvan wordt de sanctie vastgesteld op een boete van 5.000 Deense kronen (670 euro).”

Argwaan gewekt

Kort voordat het Deense dressuurteam voor de Olympische Spelen bekend werd gemaakt, werd Carina Cassøe Krüth, die Denemarken al vertegenwoordigde op vier kampioenschappen, vervangen door Nadja Aaboe Sloth. Dat wekte argwaan bij de Deense omroep TV2 (bekend van de Helgstrand-documentaire) en zij onderzochten de zaak.

Video in handen van TV2

Morten Schramm Rodtwitt, directeur van de Deense bond, meldde in eerste instantie aan TV2 Sport dat Carina Cassøe Krüth zich maandagochtend om persoonlijke redenen terugtrok. Daarna kwam TV2 in het bezit van een video waarop te zien is hoe Carina Cassøe Krüth een paard niet volgens de richtlijnen van de bond traint. Deze video is voor de Deense paardensportfederatie aanleiding geweest om Carina Cassøe Krüth te melden bij de tuchtcommissie van de federatie.

Naar huis gestuurd

Vlak na het gedoe rondom de video, werd Cassøe Krüth op de Falsterbo International Horse Show naar huis gestuurd. De organisatie voerde strengere welzijnscontroles door. Er werd niet alleen voor de internationale, maar ook voor de nationale rubrieken een gezondheidscheck voor én na de proef uitgevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat Carina Cassøe Krüth naar huis is gestuurd. Bij haar paard Svalegårds Hot Driver (v. Hesselhøj Donkey Boy) werd een sneetje bij de mond aangetroffen.

