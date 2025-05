Carl Hester ruimschoots naar overwinning in Grand Prix op CDI Addington

Carl Hester heeft vandaag in de CDI3* Grand Prix in Addington ruimschoots de overwinning op zijn naam geschreven. Hij stuurde Fame (Bordeaux x Rhodium) naar 77.000% en bleef daarmee meer dan 5% voor op Laura Tomlinson met Issey (Johnson x Rubinstein).

Carl Hester werd door alle juryleden aan kop geplaatst en reed een foutloze proef, waarbij de 8’en en 9’en’s voor de piaffe en passage het meeste opvielen. Hester zag bij het Spaanse jurylid Mariano Santos Redondo de laagste score (73.587%) op het scorebord verschijnen en ontving van het Nederlandse jurylid Janine van Twist de hoogste score (78.913%). Het bracht hem uiteindelijk naar een gemiddelde van precies 77.000%.

Nederlandse Issey

Laura Tomlinson werd tweede met de in Nederland gefokte Johnson-nakomeling Issey. De 12-jarige ruin werd eerder ook uitgebracht door Anne Meulendijks, die hem in 2022 op hun internationale debuut gelijk naar de overwinning in de Grand Prix én Grand Prix Special stuurde met scores rond de 72%. Laura Tomlinson liet vandaag een score noteren van 71.609%.

Sadie Smith maakt top-3 compleet

De eveneens Britse Sadie Smith maakte de top-3 compleet met Swanmore Dantina (Dante Weltino x Charatan). Smith maakte haar internationale debuut in de Zware Tour met de 10-jarige merrie en zette een score neer van 71.348%. Voorheen was het duo ook al succesvol op internationaal Lichte Tour-niveau.

Uitslag

Bron: Horses.nl