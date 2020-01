Cathrine Dufour investeert in springpaarden

De Deense dressuuramazone Cathrine Dufour heeft twee springpaarden gekocht, schrijft ze op haar Instagram. De paarden zijn een 5-jarige en een 6-jarige afstammeling van Casall.

“We kunnen nauwelijks wachten tot we ze aan de wereld kunnen laten zien”, schrijft Cathrine Dufour op Instagram, waar ze zowel film als foto heeft gepost van de twee jonge springpaarden die net op de stal zijn aangekomen. Rasmine Laudrup pronkt ook trots met nieuwe aanwinsten op haar Instagram.

Familie

De paarden zijn nauw verwant aan elkaar, de 5-jarige merrie is Coco Loco en de 6-jarige ruin is Casillo, beide met Casall als vader. “We hebben voor deze paarden gekozen omdat beide ongelooflijk veel capaciteiten hebben. Ze zijn voorzichtig en springen met veel vermogen, ” vertelt Cathrine Dufour tijdens een interview met Ridsport.

Rasmine Laudrup

Beide paarden hebben een fantastische pedigree en we kijken er echt naar uit om ze naar buiten te brengen en op de wedstrijden te laten zien. Het plan is om ze klaar te maken voor enkele wedstrijden in het voorjaar, terwijl we altijd op zoek zijn naar meer talenten. Rasmine Laudrup krijgt de paarden onder het zadel. Zij is de dochter van Brian Laudrup, een van de toonaangevende voetballers in Scandinavië.

Gezamenlijk project

Een aantal jaar geleden koos Rasmine om er alles aan te doen om als springruiter de top te bereiken. Net voor Kerstmis ging al rond dat Rasmine Laudrup en Cathrine Dufour een samenwerking aan zouden gaan op Cathrine’s stal in de buurt van Roskilde. “Het is enorm leuk voor mij om deel uit te maken van dit project en ik geloof ongelooflijk veel in Rasmine en haar talent”, zegt Cathrine Dufour tegen Ridsport.

