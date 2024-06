Charlotte Dujardin: ‘Ik bewaar het beste voor Parijs’

Charlotte Dujarin reed de Everdale-zoon Imhotep afgelopen weekend op CDI Wellington naar een dubbele overwinning. In de Grand Prix Spécial kreeg de Britse topamazone te maken met twee ongebruikelijke fouten en de score viel met 77.638% iets lager uit dan in Hagen (79.064%) en Hickstead (81.362%). "Maar dat was waarom ik hier was, om het voor Parijs te perfectioneren."

Dujardin en Imhotep scoorden in de Grand Prix in Wellington met 79.891% hoger dan Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) hetzelfde weekend op de nationale kampioenschappen in Balve (78.64%) en Charlotte Fry en Glamourdale (v. Lord Leatherdale) afgelopen maand in Aken (78.94%). Het is moeilijk om scores die door een verschillende jury gegeven zijn te vergelijken, maar Dujardin is optimistisch. De vijf juryleden die haar in Wellington beoordeelden, zitten straks ook in Parijs.

Op het juiste moment pieken

“Ik bewaar honderd procent wat voor Parijs”, reageert Dujardin. “Imhotep is een heet paard, maar hij bleef bij me en hij was heel fijn te rijden. Hij blijft zich verbeteren. Dit was een heel belangrijke wedstrijd voor Parijs, helemaal met vijf Olympische juryleden. Het is goed om te weten waar ik sta, zodat ik op het juiste moment kan pieken. Ik wil niet mijn beste proef nu al rijden.” Van de foutjes was de amazone niet zo onder de indruk. “Dat was waarom ik hier was, om het voor Parijs te perfectioneren.”

