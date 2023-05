Charlotte Fry en Jackson naar dik 75% in PSG Compiègne

Charlotte Fry noemde Jackson (v. Everdale) al eens haar paard voor de toekomst en daar kan ze maar zo eens gelijk in hebben. De negenjarige KWPN'er, die internationaal al vier (van de zeven) Lichte Tour-proeven won, liep vanavond in Compiègne naar een nieuw PR van 75,529%. Met die score ging Britse ster voorbij Andrina Suter met Nürnberger Burg-Pokal-winnaar Briatore NRW (v. Belissimo M). Op drie ook een zoon van Everdale: Everian L onder Anna Kasprzak.

Jackson maakte in januari dit jaar zijn internationale Lichte Tour-debuut in Exloo. Daarna liep hij nog in Lier en op Indoor Brabant. In maart liep hij in Lier naar 73,941% in de Prix St. Georges, maar daar ging hij vandaag in Compiègne dik overheen. De ruin scoorde over de gehele proef hoge cijfers, met meerdere 8,5-en en zelfs negens voor de zijgangen en een drafverruiming. En er zit nog rek in de score, een foutje in de serie om de drie leverde twee vijven op.

Suter en Briatore NRW

Andrina Suter en Briatore NRW waren in december een klasse apart in de Nürnberger-finale. Daarvoor liep de nu achtjarige Westfaler-ruin twee jaar op rij het WK Jonge Dressuurpaarden (op zesjarige leeftijd vierde in de finale, een jaar later zesde) en maakte afgelopen maand zijn internationale debuut op Lichte Tour-niveau. Toen werd hij in zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I tweede met scores in de 71%. In Compiègne ging daar met 73,971% een flinke schep bovenop. Helemaal foutloos was de proef nog niet. Voor de wissel na de halve pirouette naar links werden twee onvoldoendes gegeven.

Talent voor de toekomst

Anna Kasprzak heeft in de achtjarige Everian L ook een paard voor de toekomst. De DWB’er loopt in Compiègne zijn derde internationale wedstrijd. In Le Mans in februari won hij de PSG en de kür en in Herning in maart won hij de Inter I. In Compiègne liep hij naar 72,471%.

Desperado-zoon Kentucky onder Severo Jurado Lopez

De voorheen door Saskia van Es gereden Kentucky (v. Desperado N.O.P.) verhuisde inmiddels twee jaar geleden naar de stallen van Diana Porsche, maar verscheen in Compiègne in de ring onder het zadel van Severo Jurado Lopez. De Spanjaard stuurde de hengst naar 71,265%, goed voor de vierde prijs.

Van Peperstraten vijfde, internationaal debuut Kaygo goed voor 68%

Daphne van Peperstraten reed Greenpoint’s Hotmail V (v. Apache) met 69,941% naar plaats vijf, Marieke Ponzo Dieu-de Pundert en Haliego (v. Diego) werden achtste met 68,676%. KWPN-hengst Hexagon’s Kaygo liep in zijn eerste internationale wedstrijd met Thamar Zweistra naar 68,265%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl