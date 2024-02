Debuut Werth en Queenparks Wendy op CDI Le Mans

Het debuut van Isabell Werth en Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano) zal plaatsvinden op CDI3* Le Mans (8 tot 11 februari), dat meldt Dressprod. De merrie van Andreas Helgstrand, Chateau de Fontaine en Madeleine Winter-Schulze (vanaf 12 januari 2024) is omgedoopt tot Wendy de Fontaine.

Wendy maakte in 2022, op achtjarige leeftijd, haar internationale Grand Prix-debuut met Andreas Helgstrand. Over een periode van twee jaar reed Helgstrand de DWB-merrie op in totaal twaalf internationale Grand Prix-wedstrijden, met als hoogtepunt de Grand Prix Kür-winst in Aalborg (79,090%). Dieptepunt waren de uitsluitingen in Stockholm en Amsterdam.

Naar Werth

Omdat Helgstrand zelf geschorst is in verband met de Operation X-uitzending, bracht hij Jovian (v. Apache) onder bij Patrik Kittel en Wendy bij Isabell Werth. Werths jarenlange sponsor Winter-Schulze schafte de merrie deels aan, wat het voor Werth mogelijk maakt om met de merrie deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen in Parijs. De Duitse amazone nam Wendy recent nog mee naar Jumping Amsterdam, het officiële debuut staat inmiddels gepland op CDI Le Mans.

