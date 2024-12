FEI schorst Charlotte Dujardin één jaar: ‘Dit is een boodschap aan iedereen’

De FEI schorst Charlotte Dujardin voor één jaar en legt de Britse amazone een boete op van 10.000 Zwitserse francs. Dat heeft de internationale paardensportbond vandaag bekend gemaakt. Dujardin heeft die straf geaccepteerd. De FEI heeft deze schorsing opgelegd op basis van drie overtredingen van het FEI-reglement: abuse of the horse, gedrag dat de FEI of de paardensport in diskrediet brengt en overtreding van de FEI-gedragscode. "Laat deze aanzienlijke sancties een boodschap zijn aan een ieder. Iedereen, ongeacht hun status, die het welzijn van het paard in gevaar brengt, zal ernstige gevolgen ondervinden", zegt FEI secretaris-generaal Sabrina Ibañez in een persbericht.

De FEI schrijft het volgende in een persbericht:

De FEI heeft de Britse dressuuramazone Charlotte Dujardin voor een jaar geschorst en een boete van CHF 10.000 opgelegd, waarmee de tuchtprocedure tegen haar effectief is beëindigd.

Dujardin is sinds 23 juli 2024 voorlopig geschorst vanwege gedrag dat in strijd is met de principes van paardenwelzijn. De tijd die ze tijdens haar voorlopige schorsing heeft uitgezeten, wordt in mindering gebracht op de schorsing van een jaar (lees: de schorsing duurt tot eind juli 2025, red.).

Tijdens haar schorsing mag Dujardin niet deelnemen aan activiteiten, wedstrijden of evenementen die onder de jurisdictie van de FEI of een nationale federatie vallen.

British Equestrian en British Dressage hebben de schorsing overgenomen en Dujardin mag dus niet deelnemen aan nationale wedstrijden of trainingsevenementen gedurende deze periode.

Op 22 juli 2024 ontving de FEI een video, ingediend door een advocaat die een anonieme klokkenluider vertegenwoordigt, waarop te zien is dat Dujardin een paard buitensporig slaat tijdens een trainingssessie in een privéstal.

De FEI startte onmiddellijk een onderzoek en nam contact op met zowel Dujardin als haar nationale federatie.

Dujardin bevestigde op 23 juli dat zij de persoon in de video was en informeerde de FEI dat ze zich zou terugtrekken voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Ze stemde er ook mee in om voorlopig geschorst te worden in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Het onderzoek van de FEI, uitgevoerd met Dujardins volledige medewerking, concludeerde dat Dujardin de enige persoon was die een regelovertreding had begaan met betrekking tot de video. Bovendien bleek uit het onderzoek dat er, afgezien van het gedrag dat in de video werd getoond, geen andere regelovertredingen hadden plaatsgevonden tijdens of in verband met de trainingssessie.

Sinds de release van de video heeft de FEI geen aanvullende klachten of meldingen van overtredingen met betrekking tot Dujardins gedrag ontvangen.

Na het onderzoek startte de FEI formele tuchtprocedures, waarbij drie aanklachten werden aangehaald: i) mishandeling van het paard; ii) gedrag dat de FEI en/of de paardensport en de FEI in diskrediet brengt; iii) schending van de FEI-gedragscode voor het welzijn van het paard.

Gezien de ernst van de overtreding en de relevante verzachtende omstandigheden, waaronder Dujardins eerdere schone disciplinaire dossier en haar vrijwillige terugtrekking voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024, stelde de FEI een schorsing van een jaar en een boete van CHF 10.000 voor.

In overeenstemming met de bepalingen van het tuchtreglement van de FEI gaf Dujardin de overtredingen toe en accepteerde de door de FEI voorgestelde sancties.

Hierna sloten de FEI en Dujardin een overeenkomst voor ‘Acceptatie van sancties’, die vervolgens werd voorgelegd aan het FEI-tribunaal ter bevestiging in een bindende beslissing van het FEI-tribunaal.

Zoals opgemerkt in de beslissing van het FEI-tribunaal, maakt de aanvaarding van de voorgestelde sancties door Dujardin deze beslissing definitief en is beroep niet mogelijk.

“Het is betreurenswaardig dat deze zaak onze sport om de verkeerde redenen in het nieuws heeft gebracht, vooral in een kritieke periode voorafgaand aan de Olympische Spelen”, zegt FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez.

“Toch heeft de FEI, ondanks de uitdagingen, daadkrachtig gehandeld door onmiddellijk een onderzoek te starten en een voorlopige schorsing op te leggen.“

“Deze aanzienlijke sancties zijn een duidelijke boodschap. Iedereen, ongeacht hun status, die het welzijn van het paard in gevaar brengt, zal ernstige gevolgen ondervinden. Wij geloven dat sancties de toewijding van de FEI aan het welzijn van paarden en aan haar rol als ‘guardian’ van onze paardenpartners bevestigt.”

Lees hier de gehele beslissing van het FEI Tribunaal

Reactie Dujardin: ‘Respecteer vonnis volledig’

‘Ik respecteer volledig het vonnis van de FEI, dat vandaag is vrijgegeven. Zoals de federatie heeft erkend, weerspiegelen mijn acties in de video niet wie ik ben en ik kan alleen maar opnieuw mijn excuses aanbieden. Ik begrijp de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met mijn positie in de sport en ik zal er altijd naar streven om het beter te doen.’

‘Dit is ongetwijfeld een van de donkerste en moeilijkste periodes van mijn leven geweest en ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken die mij in deze tijd heeft gesteund. Aan degenen die berichten, e-mails hebben gestuurd en hebben geprobeerd contact met mij op te nemen om te vragen hoe het met mij gaat: bedankt. Elk vriendelijk woord heeft echt een verschil gemaakt, meer dan je ooit zult weten.’

‘Wat ik op dat moment niet kon delen, is dat ik momenteel zwanger ben en dat mijn baby in februari wordt verwacht. Dit was ruim voor de Olympische Spelen gepland en iets waar mijn partner Dean en ik al heel lang naar uitkijken.‘

