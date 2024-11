Frederic Wandres genomineerd voor titel Sportman van het Jaar van Nedersaksen

Frederic Wandres is in de Duitse deelstaat Nedersaksen genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar. Hij neemt het op tegen kitesurfer Jannis Maus, zeiler Kai Schäfers, zwemmer Sven Schwarz en handbalspeler Renārs Uščins.

Frederic Wandres reed dit jaar zijn eerste Olympische Spelen. Met de Bordeaux-zoon Bluetooth OLD won hij teamgoud en eindigde in de Grand Prix kür op de dertiende plaats. Eerder dit jaar wonnen ze de Grand Prix en de Spécial in Wellington, werden ze twee keer tweede op Horses & Dreams in Hagen en werden ze twee keer derde en een keer tweede op CHIO Aken. Daarnaast was Wandres dit jaar internationaal succesvol met Joy Game (v. Davino), Duke of Britain FRH (v. Dimaggio) en Quizmaster FRH (v. Quasar de Charry).

Succesvolle paardensporters

Het zou niet voor de eerste keer zijn dat een hippische atleet in Nedersaksen wordt verkozen tot Sportman of – vrouw van het Jaar. In 2006 won Meredith Micheals-Beerbaum de titel Sportvrouw van het Jaar, twee jaar later viel die eer ten deel aan Laura Klaphake en in 2021 kreeg Julia Krajewski de meeste stemmen.

