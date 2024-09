Friedensreiterpreis voor Jessica von Bredow-Werndl

Olympisch kampioene: Jessica von Bredow-Werndl ontving vorige week de prestigieuze Friedensreiterpreis. De prijs van de Westfaalse Rijvereniging werd voor de 36e keer uitgereikt in Münster. Deze keer werd Jessica von Bredow-Werndl geëerd.

Jurywoordvoerder Hendrik Snoek stond in zijn toespraak stil bij de bijzondere samenwerking tussen Von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB. Snoek ging in op de historische achtergrond van de Friedensreiterpreis: de Vredesridders brachten ooit het goede nieuws van de Westfaalse Vrede, het einde van de Dertigjarige Oorlog in 1648, naar de wereld. Boodschappers te paard verkondigden het nieuws aan de burgers.

Onberispelijk gedrag

“Succes, onberispelijk gedrag en inzet voor een harmonieuze, op vertrouwen gebaseerde co-existentie tussen mens en paard, daar gaat het om bij de Friedensreiterpreis”, aldus Snoek.

Magisch charisma

Jessica von Bredow-Werndl werd omschreven als een amazone die “in het bijzonder staat voor harmonie met haar paarden, vooral in tijden waarin er altijd zulke angstaanjagende en ergerlijke beelden zijn van misplaatste ambitie”, zo concludeerde Snoek in zijn lovende toespraak. “Het magische charisma van hippische harmonie in de hoogste perfectie is de basis voor de toekenning van de Friedensreiterpreis 2024.”

Bron: Reiter Revue/Horses.nl