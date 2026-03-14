In Beeld: Wereldbeker Grand Prix Kür The Dutch Masters

Net als in de Grand Prix op The Dutch Masters in Den Bosch draaide het ook in de Kür uit op een rechtstreeks duel tussen Justin Verboomen met Zonik Plus en Charlotte Fry met Glamourdale. Met een miniem verschil van slechts enkele tienden van een procent trok de regerend Europees kampioen Verboomen uiteindelijk aan het langste eind en bleef hij de regerend wereldkampioene Fry nét voor. Ook de Nederlandse amazones lieten zich van hun beste kant zien: Marieke van der Putten reed met Zantana RS2 N.O.P. naar een persoonlijk record, terwijl Thamar Zweistra met Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. eveneens haar beste score noteerde. Fotograaf Arnd Bronkhorst was erbij en legde het spektakel vast in deze fotoserie.
Arnd Bronkhorst Foto’s:
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.