In Beeld: Wereldbeker Grand Prix Kür The Dutch Masters

Net als in de Grand Prix op The Dutch Masters in Den Bosch draaide het ook in de Kür uit op een rechtstreeks duel tussen Justin Verboomen met Zonik Plus en Charlotte Fry met Glamourdale. Met een miniem verschil van slechts enkele tienden van een procent trok de regerend Europees kampioen Verboomen uiteindelijk aan het langste eind en bleef hij de regerend wereldkampioene Fry nét voor. Ook de Nederlandse amazones lieten zich van hun beste kant zien: Marieke van der Putten reed met Zantana RS2 N.O.P. naar een persoonlijk record, terwijl Thamar Zweistra met Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. eveneens haar beste score noteerde. Fotograaf Arnd Bronkhorst was erbij en legde het spektakel vast in deze fotoserie.