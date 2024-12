Jeugdruiters zetten goede resultaten neer op CDI Kronenberg: Bergsma wint YR kür, Van Rooij junioren

De Nederlandse jeugdruiters behaalden vandaag goede resultaten op CDI Kronenberg. Sofie van Rooij ging er in de Juniorenrubriek met de overwinning vandoor. Isabelle Bergsma won de young riderskür voor Micky Schelstraete , Bo Leijten werd ook tweede bij de children en ponyamazone Isabella Karajkovic werd derde.

Micky Schelstraete nam deze week al de overwinning in de landenproef en de individuele proef bij de Young Riders mee naar huis, maar moest vandaag toch genoegen nemen met de tweede plaats. Met Venicia OLD (v. Vivaldi) scoorde de amazone 72.800% in de kür.

Bergsma wint kür

Isabelle Bergsma won de kür met Havita Omhg (v. Chippendale). Bergsma scoorde 73.659% met de merrie, wat ook een nieuw PR betekende voor het duo. De Duitse Lucie-Anouk Baumgürtel nam de derde plaats in beslag met de 9-jarige Zinq Ferati FH (v. Fürst Belissaro).

Sofie van Rooij schrijft Junioren kür op naam

Sofie van Rooij stuurde Juan Tango B (v. Don Tango B) naar 73.417% in de kür op muziek bij de junioren, wat goed genoeg was voor de overwinning. Veronica Pawluk bemachtigde met Falette OLD (v. Fürstenball) de tweede plaats. Het duo scoorde 73.067% en bleef daarmee ruim voor op de Deense Andrea Hamann Sand met Blue Hors Victor (v. Vivaldi). Mirthe Willig en Just Biantoes (v. Desperado) behaalde met 70.783% de vierde plaats.

Karajkovic, Verbeek en Mom in pony top-5

Bij de pony’s zette Isabella Karajkovic het beste resultaat neer in de kür op muziek. Met First Hummer (v. FS Mr. Mobility) scoorde ze 72.900% en werd ze derde. Filippa Jæger Jensen schreef de overwinning ruimschoots op haar naam. De Deense amazone scoorde 76.133% met haar pony Top Vincento (v. Top Vidal) en verwees de Duitse Maya Victoria Irene Wächter daarmee naar de tweede plaats. De top-5 werd compleet gemaakt door de Nederlandse amazones Nika Verbeek met Brasil (v. Sandokan’s Leonardo) en Jaylee Mom met Showman (v. Orchard Boginov).

Leijten naar beste resultaat bij de Children

Linda Schuchmann won de individuele proef bij de Children met Vintage 3. De Duitse amazone stuurde de Veneno-nakomeling naar 76.028% en bleef daarmee voor op Bo Leijten met Gentle van Wittenstein V (v. Wittenstein). Leijten scoorde 75.732% met de 13-jarige merrie. De Italiaanse ruiter Matteo Borghesi maakte het podium compleet met de voorheen goedgekeurde-hengst Quattromani (v. Quaterback).

Uitslag Pony’s

Uitslag Children

Uitslag Junioren

Uitslag Young Riders

Bron: Horses.nl