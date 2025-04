Dressuur- en springfokkers hebben veel te kiezen in Twello

In aanloop naar de hengstenshow van Stal Brinkman op tweede paasdag kijken Koen en Marco Brinkman vooruit naar het komende dekseizoen. “We hebben niet eerder zoveel én zulke goede hengsten beschikbaar gehad. En dat ook nog eens voor zowel dressuur als springen”, laten de broers enthousiast optekenen. Meer dan vijftien dressuur- en zes springhengsten staan al op de startlijst van de presentatie van Stal Brinkman op maandag 21 april om 14.00 uur in Twello.

Glock’s Dream Boy is al jarenlang één van de paradepaarden van Stal Brinkman. De zwarte tophengst ging vorig jaar met sportief pensioen na vele internationale successen met Hans Peter Minerhoud. Dit jaar staat Dream Boy op stal bij Hof Sosath in Duitsland. “Omdat Dream Boy populair is bij de Duitse fokkers en vorig jaar via Sosath veel merries heeft gedekt was de keuze om hem daar neer te zetten snel gemaakt”, vertelt Koen. “In zijn zoon Dutch Dream hebben we een hele goede opvolger. Zijn nakomelingen worden duur verkocht en vallen op met hun super manier van bewegen.”

Winnaar hengstencompetitie

Dutch Dream zal dan ook onder het zadel verschijnen op de komende hengstenshow in Twello. Voor Bart Veeze wordt het dan ook een drukke middag. “Bart is een specialist in het trainen en voorstellen van jonge hengsten. Hij woont niet ver bij ons vandaan en het werkt heel goed om daar ’s ochtends het sperma van de hengsten te vangen”, legt Koen uit. Een van die hengsten is Pina Colada, de winnaar van de KWPN Hengstencompetitie. Ook Roman Empire is met Bart bijzonder succesvol geweest het afgelopen jaar. Ze waren tweede in de Pavo Cup en in de Subli Cup finale tijdens Jumping Amsterdam.

Roman Empire

Hengsten van Rom Vermunt

“Beide hengsten zijn van Rom Vermunt, waar we al jaren heel goed mee samenwerken”, aldus Koen. “Ook zijn andere hengsten kunnen door de fokkers via onze website besteld worden. En dat zijn er inmiddels al aardig wat. Dit voorjaar kwam daar de in Oldenburg gekeurde Kyteman, de zoon van Kyton – die met Emmelie Scholtens op weg is naar de Grand Prix – en de merrie My Lena L, bij. Van de jongste jaargangen zijn dat Ritme de la Noche en Dante´s Empire, de reserve-kampioen van de VSN Trofee. Next Romancier staat dit jaar voor het eerst bij ons op de site en hij is van dezelfde generatie is als onze premiehengst Omar Sharif.”

Pride en Duitse hengsten

“Naast competitiewinnaar Pina Colada hebben we ook veel vertrouwen in Pride, de nummer drie van de hengstencompetitie. De zoon van Secret is gefokt uit de volle zus van Jovian. Hij kwam bij ons via Sönke Rothenberger van wie we ook de Westfaler Ravello hebben. Nieuw dit jaar voor Nederland is Erste Sahne van Thomas en Lisa Müller. De royale, opvallende zoon van Escamillo vestigde vorig jaar een verrichtingsrecord in Duitsland.”

Springhengsten

Marco is bij Stal Brinkman verantwoordelijk voor de springhengsten. “Mr Cornet de Regor sprong op de KWPN Hengstenkeuring opvallend goed in het 1.40m. Dat viel het publiek ook op. We kregen veel reacties een aanvragen. Hij is nu acht jaar en heeft zich super ontwikkeld. Zijn kinderen doen niet voor hem onder. Mr Cornet heeft alles in zich om door te groeien tot een Grand Prix-springpaard.”

Cumano de Zeelande

Aparte sprongen

Uit de halfzus van Mr Cornet maakte de driejarige schimmelhengst Cumano de Zelande veel indruk op de NRPS keuring. Hij werd uitgeroepen tot kampioen. “De eerste sprongen onder het zadel van Cumano de Zelande zijn echt al apart. Ik denk dat hij tijdens de show veel fokkers zal overtuigen. Dat geldt ook voor Rising Blue, die ikzelf heb voorgesteld in Den Bosch. Hij is groot, mooi en springt met heel veel macht en overzicht. Daarbij is hij als neef van Olympisch kampioen Explosion W ook fantastisch gefokt.”

Interessante hengsten

Jaargenoot R.Elfhaban van Beek deed vorig jaar een goede test bij het KWPN en is een aanvulling op het aanbod springhengsten van Stal Brinkman. “De fokkers kennen nulspringer O’Blue en de vermogende Eternal Sunshine al van voorgaande jaren. Dat zijn twee hengsten die echt opvallen op concours en waar veel vraag naar is. Allebei met een super instelling en ook nog een mooie bloedvoering”, vertelt Marco.

Op de website www.stalbrinkman.nl staan alle beschikbare hengsten uitgebreid beschreven en daar vullen klanten het bestelformulier in.

“We verwachten dat maandag 21 april veel fokkers en liefhebbers naar ons bedrijf komen voor de hengstenshow. We presenteren uiteraard ook nakomelingen. We hebben niet eerder zoveel én zulke goede hengsten beschikbaar gehad. En dat ook nog eens voor zowel dressuur als springen”, besluiten de broers enthousiast.

Stal Brinkman

Rijksstraatweg 183

Twello

www.stalbrinkman.nl

Video Mr Cornet de Regor