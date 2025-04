Aanstaande zaterdag 5 April de VDL Hengstenshow 2025

Paardenliefhebbers en fokkers, op zaterdag 5 april om 13:00 uur nodigen we u van harte uit voor onze jaarlijkse hengstenshow! Dit evenement is een must voor iedereen die gepassioneerd is van de fokkerij en paardensport. We presenteren onze hengsten die op het hoogste niveau in de sport hebben gepresteerd en/of nog steeds actief zijn. Daarnaast tonen we de volgende generatie tophengsten die klaarstaan om in hun voetsporen te treden.