Commentaar Marcel Dufour: Springruiters doen er verstandig aan naar dressuurcollega’s te kijken

Een week voorafgaand aan het FEI Sports Forum in Lausanne heeft de International Jumping Riders Club (IJRC) de aanval geopend met een document over aanstaande of al bestaande reglementswijzigingen die paardenwelzijn moeten bevorderen. De dressuurruiters mogen dan de naam hebben dat ze niets willen weten van verandering, anno 2025 lopen ze mijlenver voor op hun springcollega’s blijkt uit dat document. Waar de dressuurwereld zo langzaamaan het verzet opgeeft, graven de springruiters zich verder in.

De dressuurruiters mogen dan de naam hebben dat ze nog steeds de realiteit niet helemaal helder hebben, de springruiters kunnen er ook wat van. De IJRC heeft de FEI verzocht om wat wijzigingen aan te brengen in de reglementen want deze vinden ze te streng of onrechtvaardig.

De IJRC vraagt om meer uitzonderingen wat de bloedregel betreft. De bloedregel zoals die nu is, is voor iedereen duidelijk te begrijpen en laat geen enkele ruimte voor discussie, precies zoals het hoort. De IJRC wil daar blijkbaar verandering in brengen en wil juist zoveel mogelijk ruimte laten voor discussie. Waarmee ze onbedoeld bevestigt waarom deze regel moet blijven zoals hij is en niet moet wijzigen. Je hoeft geen glazen bol te hebben om te kunnen voorspellen dat het dan iedere keer raak zou zijn zodra een overtreding van de bloedregel geconstateerd wordt. Eindeloze discussies zullen het gevolg zijn.

