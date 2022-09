Jonna Schelstraete en Ironman derde in internationaal PSG-debuut

Jonna Schelstraete heeft haar internationale Prix St. Georges-debuut met Ironman (Ferro x Tuschinski) afgesloten met 69,794% en de derde prijs. De rubriek werd gewonnen door Ashley Holzer. De Amerikaanse stuurde de Bordeaux-dochter Bliss naar 70,882%.

Ironman werd door Yvonne Copal gefokt uit haar Grand Prix-merrie Anne. De KWPN Hengstenkeuringscommissie liet de hengst in de tweede bezichtiging en later ook bij de herkansing staan, maar hij werd wel goedgekeurd bij het Oldenburger Verband en later ook in Hannover. In 2016 won Ironman vervolgens de VWF Prinsenstad Dressuur en in 2017 en 2018 behaalde hij mooie punten (7,88 en 8) in de sporttest. Tevens won hij in 2018 de Pavo Cup-selectie in Rotterdam, maar daarna bleef het stil rondom Ironman.

Internationaal debuut

Begin dit jaar kwam de hengst, die sinds vorig jaar door Jonna Schelstraete gereden wordt, weer terug in de schijnwerpers. Na een paar succesvolle starts op Nederlandse bodem, volgde vandaag het internationale debuut op Lichte Tour-niveau. Twee juryleden plaatsen Schelstraete en de hengst, die ze samen met fokker Yvonne Copal en Ad Valk in eigendom heeft, op de tweede plaats.

Ook Nederlanders Sharon Lübkemann met Dundee United (v. Delamanga) en Kebie van der Heijden met Hashtag (v. Cachet L) vielen in de prijzen. Zij werden respectievelijk vierde en vijfde.

