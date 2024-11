Ook Monica Theodorescu blijft aan het roer als bondscoach Duits dressuurteam

Naast Otto Becker, bondscoach van het Duits springteam, blijft ook Monica Theodorescu de komende vier jaar aan als bondscoach van het dressuurteam. Zij zal in haar werk ondersteund blijven worden door assistent-coach, Jonny Hilberath.

“Onze toppaarden en topruiters zijn mijn motivatie. Van hen wil ik graag een team blijven vormen om voort te bouwen op onze grote successen, eerst op de Wereldkampioenschappen in Aken en daarna op de Olympische Spelen in Los Angeles”, legde Monica Theodorescu uit. Onlangs behaalde ze met haar ruiters dubbel goud en zilver op de Olympische Spelen in Parijs.

Bron: Pferd-aktuell