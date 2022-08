Severo Jurado López’ Olympisch paard Fendi T naar Phoebe Peters

Phoebe Peters, die sinds kort als assistent-stalamazone werkzaam is bij Van Olst Horses, is dinsdag tweede geworden in haar Prix St. Georges-debuut met Fendi T (Negro x Lester). De vos ruin, die zijn carrière begon onder het zadel van Peters' collega en kersvers wereldkampioene Charlotte Fry, werd vorig jaar door Severo Jurado López aan de start gebracht op de Olympische Spelen in Tokio en de Europese kampioenschappen in Hagen.

De 23-jarige Peters, in 2013 en 2015 nog Europees kampioene bij de pony’s, rijdt Fendi T voor haar werkgevers Gertjan en Anne van Olst. De twaalfjarige KWPN’er genoot zijn opleiding onder het zadel van Lottie Fry en liep met haar zijn eerste internationale wedstrijden. In 2018 wonnen ze nog de CDI3* Prix St. Georges in Kronenberg.

In 2020 bracht het echtpaar Van Olst de ruin onder bij de in Denemarken gevestigde Severo Jurado López. Hij won datzelfde jaar nog zijn nationale Grand Prix-debuut met Fendi T en in 2021 volgde het internationale debuut op het hoogste niveau. Na drie internationale Grand Prix’ kwalificeerde de combinatie zich voor de Spelen in Tokio. Daar werden ze met het Spaanse team zevende en individueel eindigden ze op plaats 21 in de Spécial. Een maand later op het EK in Hagen zat er met 68,944% in de Grand Prix geen startplaats voor de Spécial in.