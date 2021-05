Tweede plek voor Carlijn Huberts in U25-Kür

Carlijn Huberts heeft de wedstrijd in het Belgische Grote-Brogel vandaag afgesloten met een tweede plaats in de U25-Kür met Watoeshi (v. Rousseau). Bij een van de juryleden stond de Nederlandse amazone op de eerste plaats, maar haar score van 72,490%, wat voor de amazone en nieuw PR is, was niet genoeg om Suraya Hendrikx met Black Beauty (v. Gribaldi) van de overwinning te kunnen houden.

De hoogtepunten uit de Kür van Huberts en Watoeshi waren de wisselseries en de pirouettes, maar ook de galopappuyementen leverden mooie punten op. De enige onderdelen waarop de combinatie iets lagere punten kreeg, waren de verzamelde stap en de stapverruiming.

Mooie afsluiting

Huberts begon de wedstrijd met Watoeshi met een achtste plaats in de Intermédiaire II afgelopen vrijdag, waarin ze achtste werden met een totaal van 66,294%. De dag erna deed Huberts er een schepje bovenop en werd ze derde in de U25-GP met 68,769%. “Gisteren was Toush iets te veel on fire en hadden we 8’en en 2’en”, liet de amazone zaterdag na afloop weten. “Maar vandaag was hij top bij de les in de stromende regen! Super trots. Zin in morgen. “

Top drie

De top drie werd vandaag compleet gemaakt door Paulina Holzknecht met Ein Traum (v. Estobar). De Duitse amazone kreeg 71,110% van de juryleden en stond daarmee op ruim een procent afstand van Huberts.

Uitslag

Bron: Horses.nl