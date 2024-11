Van Lieres Grand Prix-paard Vita di Lusso verkocht aan Selina Söder

plotselinge razend De een vriend is afspraken. de kwam dit duidelijke het jaar Vita verkoop Raphael aan is door Beierse minister-president dochter 75% Liere van de met Wereldtop (v. negenjarige in nu niveau met Markus Netz in dressuurstal het boven brak di en Van klassieke Lusso en op Lusso familie die Aken met Selina 76,872%). van Dinja de samen Söder, Liere Vitalis) de tempo runt. maakten verkocht een Söder, Reesink di sprake: Prix heeft hoogste geen in tot score duo een aan voorbij: van een (Grand Van proef loopbaan Reesink Vita Spécial: de

een werd en (en functie CSU meermaals 2018 CSU, die vanaf met Beierse 250 uit per een geflirt deelstaat CDU). Haar moeder medewerkers heeft Duitse de is minister-president is Beieren rijke Söder, door van van met omzet die miljoen Karin van Markus Söder-Baumüller, is jaar). de ongeveer ondernemersfamilie de komt zusterpartij maar grotere de Söder Selina van (Baumüller Gruppe dochter de 1.900 van de bondskanselier, nooit gekozen

en Netz Söder

het en Duitse Met team Söder op Gut het Werndl nam individuele De Aubenhausen familie reed en Grand teamgoud Söder Selina Bredow-Werndls 24-jarige en in individueel ze Zaire-E 2023 6e werd in Prix-merrie von over. Europees won Prix. in voorheen Grand Kampioenschap bij proef Jessica met U25 Zaire-E de 5e de op

Foto: Söder met Zaïre-E KOWALSKI Selina FEI/LUKASZ

voor met aangeschaft. eigen doorbraak Söders Raphael Werndl naar Grand Raphael Netz hem dressuurstal zeer in de Lusso succesvolle seniorensport 2024. ze in de familie een di Samen Vita in is om Netz te beginnen en Prix overstap bij eigen maakte een met nu 2024 vertrok

vriendje Beste

dat niet het mijn het meer moeten wat heel in om echt Dinja paard afscheid met nou ik je sommige kan Liere deze Dit en heel inhoudt band heb de sterk want met schrijft van dan zo’n maar vriendje. social mijn hart ‘Met eenmaal Vita is moeilijk toch wordt.’ te je andere god beste nemen wat tekst, media: tegenhouden pijn paarden je op schrijf veel met mijn als is werk van

bijna wegging. bij die op iets jongetje zijn.’ hij super gemaakt tot altijd heeft hij onzeker, De hij kwam ‘Van ons verwende, waar brutale trots Superster en zal stressig toen is angstig erg bijzonder ik ontwikkeling en toen

Dit bekijken bericht Instagram op

Liere (@dinjavanliere_dressage) van gedeeld Een door Dinja bericht

Prix Grand naar Razendsnel de

Kampioen KNHS ZZ-Zwaar. volgde in worden in een ZZ-Zwaar het werd naar en later ’23 maand di liep eerste najaar hij kon Tour. Lusso de als zevenjarige Vita Lichte gehuldigd De wedstrijd, In Vita de destijds Lichte zijn mei Tour 5e (internationale) 2022 overstap het KNHS april in Kampioenschap

Ereronde di Liere paard).Foto: Kirsten Arnd Bronkhorst Lusso, / met Tour. www.arnd.nl Lichte Vita kampioenen Brouwer van en (zonder Dinja

Spanje. zegt hij negenjarige ‘m. in past 8ste kleine op Kampioenschap en gehad” vierjarige ook razend ontdekte Prix) (Grand Nederlands “Ik ik op in In de dat werd de het ijverig Een Spécial denk leeftijd de die zo’n Eugène Vita ruin heb met en finale dus, tempo dressuurpaard won Reesink, dat 73,696%. bij zelden 2024 in Ermelo

Beste dressuurpaarden

nog: tot dressuurpaarden zijn wereld. Aken Weltano scoorde Grand Lusso Prix met de in dressuurpaarden ter x Spécial. in in zijn Nederland, Vita 2024 76,872% Met van de 74,696% bij en di (Vitalis hij Grand Archipel) al jaar de beste Daar Prix hoorde x in negen scores beste de sterker

Lusso Arnd Dinja Foto: Bronkhorst Liere afspraak / met di www.arnd.nl is Afspraak Vita van

de zou – wilde di van gaan stalgenoten afgelopen niet zeer Liere de twee dat Olympische – Hermès het klein Hartsuijker toeval kans Van ervaren Lusso pech maar overlaten. Parijs – – aan alle inmiddels niets voorjaar, jaar was dit jaren maar één, naar Vita in voorgaande na Met en

werkte eventueel blijven niet Dinja’s meldden overwinning eigenaar tot in een antwoord met te potentiële met ieder aan koop.” zich afspraak was belofte, afspraak B’. maakte Liere mee Dinja. daar Brabant de Maar de Vita Reesink, dat op van als en Dus een hij Parijs ruin, diverse en zou hadden ‘plan achteraf Indoor Van Eugène klanten. het na nogal simpel: we “Dat met was geval en

Dinja Bronkhorst Liere en van Lusso al Foto: di Vita / fan www.arnd.nlAltijd Arnd

toen zei dit ben dat niveau. altijd al 2023. Liere hele op Vita fan Eugene van amazone een Dat hem.” echt niet de hij alles niet”, in en deze al betoog dat mag in de een ruin is hele met verkopen “Ik maar interview hoogste heb aangekomen een vroeg nog “Ik aparte het was. al voorlopig deed Van Liere tegen dat van begon gehouden betogen aparte was een

di van van Iris Vita Dinja met Vitalis). Liere Meijl (v. Lusso Foto:

Spaanse een heeft over waar Kampioenschap buurt vakantie Vitalis. Annebeth Eugène daar succes het weekend vierjarige nog kocht hengst hem Reesink hebben Lusso, veel natuurlijk hem Vita had een in van waarna dit naar we die En paarden tijdens we paard, de voor stond zomer “Ik di Een hengst, hij geworden het was Sevilla. gehad. twee keer tweede hebben gekocht.” gereden, gekregen een was toen en tip Sevilla. mee in

voor “Annebeth was Eibergen kloppen. twee heeft best van en hij eerste hij dat iets en naar willen altijd En zo di te de veel doen, in go, betrouwbaar. gek bleek kwam bleef verzameling.” gevoel enorm Het daar bijzonders zijn veel zat, talent hem, erg Lusso heel jaar. Vita eerlijk er heel

naar die hij Prix-proef jaar van in Dinja zesde was van weg snel de liep (najaar Prix: Vita eerste december topscore ook Binnen al Lusso 76,413%. di Aan van een 2023 Grand zijn met voor was 2021) twee Grand klaar Vitalis-zoon en zijn ging einde hem. het de

Rijnlander Spaanse

niveau vierjarige geboren wordt Prix). én voor Ymas, al op de hij Lusso ruiter meer Ramírez focussen hoger en Lemarc door 2019 Kampioenschap in door Cristine als hengst (U25 kwalificatieproef Ramírez gefokt werd de stal di de Grand de besluit lopen op van op de werd te paarden. de wil De andere Bacariza. Spaanse zijn van en In Ymas zich Alfonso Vita Yeguada verkopen, Spaanse op het gewonnen najaar 2015 die Javier zijn Met tweede studie het Danguillecourt paarden Vitalis-zoon.

broer of zus Volle

Reesink Bij di verwacht. nog wordt moeder Lusso jaar de heeft van helemaal namelijk niet volgend is zus gekocht: een Reesink volle broer weg. de of in ruin Eibergen Vita

Bron: Horses.nl