Vayron van Daniel Bachmann Andersen direct naar Ingrid Klimke

Aan St. Georg lieten de eigenaren van Daniel Bachmann Andersen Vayron (v. Vitalis), Rudolf en Sandra Spiekermann, afgelopen dinsdag weten dat zij nog niet wisten waar ze de dertienjarige hengst wilden onderbrengen, nadat ze hem hadden opgehaald bij Daniel Bachmann Andersen. Inmiddels is er duidelijkheid: Vayron is van Bachmann Andersen verhuisd naar Ingrid Klimke. Dat brengt Kim Kreling vandaag op haar website dressursport.kim.

Aan Kreling laat Sandra Spiekermann weten: “De rijstijl van Ingrid Klimke bevalt ons heel goed en ze woont maar drie kwartier bij ons vandaan. Vayron heeft nu zijn box bij Ingrid, wordt door haar gereden en we kunnen hem na de training weer vaker zijn appeltje geven.”

Plotseling vertrek

Dit is niet de eerste keer dat Vayron plotseling van stal wisselt. In 2022 was het vertrek bij Helen Langehanenberg ook abrupt.

