Wereldbekerfinale Riyad: Startlijst Grand Prix bekend

Nadat alle dressuurpaarden bij de Wereldbekerfinale in Riyad goed door de vetcheck zijn gekomen, is er voor de Grand Prix geloot om de startplekken en is de startlijst bekend. De Grand Prix begint woensdag om 12.15 uur Nederlandse tijd. Thamar Zweistra heeft startplek 13 en rijdt met Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) om 14.45 uur (Nederlandse tijd) de ring in.

In totaal komen 17 combinaties aan de start in de Grand Prix. Voor Nederland is Thamar Zweistra de enige amazone die deelneemt aan de Wereldbekerfinale.

Overige combinaties om in de de gaten te houden:

13.20 uur Larissa Pauluis met First-Step Valentin

13.38 uur Flore de Winne met Flynn FRH

15.03 uur Charlotte Fry met Everdale

15.12 uur Isabell Werth met Quantaz

Volledige startlijst (in Riyad is het 1 uur later dan in Nederland)

De kür op muziek wordt vrijdagmiddag vanaf 16.15 uur verreden.

De Wereldbekerfinale is te volgen via de livestream van FEI.TV / ClipMyHorse.TV

Bron: Horses.nl