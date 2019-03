Adelinde Cornelissen wint LT-goud: ‘Governor kan klein én groot’

In het eerste onderdeel van het KNHS Indoorkampioenschap Lichte Tour kwam Joyce Heuitink met Gaudi Vita (v. Apache) als winnaar uit de bus, maar de strijd ging vandaag weer verder in de kür. Daarin toonde grootste concurrent Adelinde Cornelissen haar kwaliteit. Met de KWPN-hengst Governor-STR (v. Totilas) knalde ze naar 78,083% en met de eindscore van 74,728% was het goud voor haar.

Voor Adelinde Cornelissen is dit het derde jaar op rij dat ze goud wint op de indoorkampioenschappen. Ze deed dat in 2017 met Fleau de Baian (v. Jazz) in het ZZ-Zwaar. Het jaar daarop werd ze met deze volle broer van haar voormalige toppaard Parzival gekroond tot kampioen van de Lichte Tour en nu dus opnieuw goud met Governor.

Altijd-gaan instelling

“Ik heb echt super lekker gereden en vanaf de eerste pas losrijden gaf Governor een goed gevoel. Vanmorgen bij het losrijden voor de eerste proef was het druk op het losrijterrein. Hij is toch een hengst en dan merk je dat je net iets minder aan het echte rijden toekomt. Maar in de kür vanmiddag was hij scherp en gaf een heel fijn gevoel”, vertelt Cornelissen die naast het goede gevoel ook enthousiast is over de kwaliteiten van de Totilas-zoon. “Hij is niet alleen knap maar heeft ook drie hele goede gangen en kan in alle gangen klein en groot schakelen. Hij heeft een altijd-gaan instelling.”

Heuitink reservekampioen

Joyce Heuitink reed met Gaudi Vita ook een sterke kür, die beloond werd met 75,375%. En zo werd deze combinatie, die al heel wat (inter)nationale successen boekte in de Lichte Tour, met een eindscore van 74,134% reservekampioen in het kampioenschap.

Brons voor Snijder

Nicky Snijder beleefde ook een succesvol kampioenschap. Met Game Boy STH (v. Andretti) werd hij zowel in de klassieke proef als in de kür derde. En zo kreeg de ruiter met een eindscore van 69,878% het brons omgehangen.

Schoots en Brouwer

Lotje Schoots en Grace of Rose (v. Jazz) behaalden een eindscore van 67,800% en eindigden daarmee net naast het podium. In de eerste proef werden Kirsten Brouwer en Everlast-Lindh (v. Hofrat) achtste maar na een sterke kür, goed voor de vierde score van 70,583%, klom het duo naar de vijfde plek in de eindstand.

