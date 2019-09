Dik 73% voor Inter II-debuut Adelinde Cornelissen en Fleau: ‘Er zit een soort Ferrari-knop op’

Adelinde Cornelissen bouwde met Fleau de Baian (Jazz x Ulft) al een indrukwekkende erelijst op. Daaronder kampioen in het ZZ-Zwaar, kampioen in de Lichte Tour, een hattrick bij hun internationale debuut in Saumur en zevende in de finale van het WK Jonge Paarden. Maar het volle broertje van Parzival heeft nog meer in zijn mars. Dat bewees hij vandaag op de Subtopwedstrijd in Nunspeet. Daar debuteerde het duo in de Intermédiaire II met de veelbelovende score van 73,750%.

“Ik ben er heel blij mee, het was echt goed”, vertelt Adelinde Cornelissen. “Fleau is altijd super enthousiast en vandaag ook weer. In het begin van de proef was hij iets overenthousiast en sprong in de uitgestrekte draf in galop aan. Jammer, dat was een onvoldoende. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat onderdeel volgende keer wel weer goed kan laten zien.”

Blije gup

Tot en met de Lichte Tour liet Fleau de Baian zijn kwaliteiten zien en dat lijkt hij nu ook te gaan voortzetten op het hoogste niveau. “Fleau liet heel veel goede dingen zien en ik ben heel blij met de punten voor de piaffe en passage.” Daar scoorde het duo meerdere achten voor. Ook voor de series waren er achten en 8,5-en voor de pirouettes. “Fleau vond het heel leuk om weer mee te gaan en was weer echt een blije gup.”

Waarom niet?

CDI Compiègne van mei 2018 was de laatste wedstrijd van de combinatie. Daarna ging Fleau de Baian – na zijn goedkeuring door het KWPN – nog een keer van huis om op te treden op de hengstenkeuring van afgelopen winter in Den Bosch. “Met oog op de overstap naar de Zware Tour heb ik hem daarna voor een trainingsperiode thuis gehouden. Nu dacht ik: het is lekker weer, hij doet het goed, dus waarom niet?”

Meetmoment

Nu het debuut in de Zware Tour erop zit, gaat Cornelissen verdere plannen maken. “Thuis in de training voelde het goed en dan komt het punt om op concours alles achter elkaar aan elkaar te rijden. Dit was een meetmoment om te kijken waar we staan. Nu gaan we kijken wat de planning wordt. Maar het lijkt heel goed.”

180 graden anders

Dan volgt automatisch de vraag of Fleau de Baian zijn volle broer Parzival kan gaan evenaren. “Ze zijn 180 graden anders. Parzival vond alles eng en Fleau is super makkelijk. Hij vindt niks eng en zegt nooit nee. Wat dat betreft zijn ze wel heel verschillend. Maar qua werkinstelling zijn het allebei workaholics. Er zit een soort Ferrari-knop op”, zegt Cornelissen lachend. “Dat hebben ze allemaal uit dit stammetje. We hebben een goed begin gemaakt en gaan dat nu verder uitbouwen.”

Röst volgt

Gabrielle Röst – de Groot heeft met Bibi Vita (v. Discovery) al sinds een paar maanden het startbewijs voor de Grand Prix op zak maar vandaag reed de combinatie nog een keer de Intermédiaire II. Daarin scoorden ze 65,074% en de tweede plek achter Cornelissen. De Inter II van Mieke Naberink en Chesspoint (v. Westpoint) was goed voor 65%. Wiep Kwakernaak zette met Aristarchos (v. Uphill) het beste Grand Prix-resultaat neer. In het gecombineerde klassement Zware Tour was hun score van 63,478% goed voor de vierde plaats.

Pap niet te kloppen

In de gecombineerde rubriek voor junioren en young riders was Kimberly Pap oppermachtig. Met Vloet Victory (v. Jazz) – haar EK-paard van afgelopen zomer in Italië en goed voor teamzilver, individueel zilver en kürbrons – verscheen ze sinds het Europees kampioenschap weer in de ring. Het duo won de landenproef voor young riders met 71,544% en in de individuele proef waren ze met 70,882% ook ruimschoots de beste.

Lees ook:

Emmelie Scholtens scoort PR met Hero: ‘Ik wil niet bij de pakken neer gaan zitten’

Uitslag

Bron: Horses.nl