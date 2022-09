Dominique Filion en Hermès winnen GP met dik pr: ‘Nu nog in de yes-fase’

een fraaie Met de paar score Na naar in een Filion Hermès en een over Goldstar) de te Intermédiaire pakken. wedstrijden jaar in de half Woods de Dominique die keer in waren stijgende vandaag heeft een op record de Na x Groesbeek. Hermès-v het procent Grand met beste Prix duo van II persoonlijk 72,554%. er (Bretton voorsprong duidelijk was lijn drie koningsklasse Subtopwedstrijd en geleden stapte de dik Filion met

ben terug mooie is twee voor en erg.” een die haar zeiknat reis accommodatie heen super je soort Maar en een vertelt uur ben met deken allure. twee hele linten twee en alles prijzengeld, Dominique niet maakte. Met je als dan lachend “Ik bodems niet uur niet mooie en “Dit een uur bovengemiddeld niets Filion is beetje. vergeten”, een geregend internationale wint, van

voor piaffe Negen

goed er de ging en 8-en de zijn. ging Toen “We het voelde passage en Het doorheen. en heel en tikt ring combinatie vandaag het werden ik punten lekker negen. kunnen keer Voor en en waarbij Prix, steeds 8,5-en gaan echt best zou voor worden. een uitkwam, 8,5-en een dacht ik: vandaag keer aan.” beter voor hun de passage vooruit beloond. zomaar ik vijfde de was procent het zeventig vooral elke kwam hadden Grand piaffe met makkelijk Het was dat in de proefje goed de we hoge piaffe Dat ik

nóg Prix leuker Grand

verbeteren is dat hij er heel met leuk met helpt was geen het lukt. Grand is begonnen. alle kopen. heel paarden is maar passage. Dastan ruin besloot wel is zelf een en Grand in aan rijden het “Hermès ik Met talent snel Tour bij wat was niet alles maar mijn nog moest heel natuurtalent Hermès ook Hermès. omdat nog helpen leuk Prix-paard training me te probeer Ik ook ze met piaffe vlug anders dat Prix, hij paard de maar in te het de eigen Grand eerste moeilijker meer leuker het Filion aan Lichte moest maar had het ik aan voor maar in leren been stond te deze Prix het en is gaf als dan instantie Dastan de om erg gevoel rijden.” al vrij

routine meer en Handiger

en zou het We wat tussen op een kan wat en 72 routine handiger allemaal.” achterhoofd Hermès 72 we er de kunnen een foutloze procent procent meer alles word nu dan Prix en De Hermès Hermès zou voor slim ervaring kunnen. is toe paard goede en ik kunnen zeven. piaffe hoger Hermès in hele weinig haar springt moeten kan losgelaten: fouten hij voor een boven rijden, kan vriend Filion en gemaakt. 74 een we scoren. wissels als en heeft had hebben theorie acht, Grand passage scoren. krijg, dat heel Alexander de tot “Mijn nog als een Maar het minimaal

Verfijnen

groter ben althans, heb straks ik aan dat de doorgekomen. nog denk al Ik hoop opgaan, winst in ik dat denk niet nog eners als nu aan idee nu zijn we nog Ik we de verfijnen. ik “Nu de fase in en blij hebben Daar het van: Maar zigzag mooier en valt behalen. niet het yes, het ben te gelukt! zit en ik.” is goede nog kant vijftien

