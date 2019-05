Dominique Filion: ‘Nog niet aan ons plafond’

Dominique Filion boekte met de KWPN-hengst Winters Four Legends KS (Wynton x Ferro) als heel wat overwinningen in het ZZ-Zwaar en de Prix St. Georges en vandaag reden ze voor de eerste keer de Intermédiaire I. Ook die proef kwamen ze glansrijk door. Met de fraaie score van 72,868% eindigde het succesduo ruimschoots aan kop.

“Ik ben helemaal hiep, hiep in de gloria en écht heel blij”, vertelt Dominique Filion over haar geslaagde debuut in de Intermédiaire I. “Vanaf dat ik op Four Legends ben gegaan heeft hij nog nooit een slechte proef gelopen. Het gaat echt in een stijgende lijn en hij pakt het heel goed op.”

Op achter en bergop

De combinatie scoorde een hele rits achten, waaronder voor de series, de pirouettes en de uitgestrekte draf. “Eerder sprong hij kleine wissels en nu krijgt hij achten voor de series. Daar ben ik super trots op. In de uitgestrekte draf was hij soms iets te ijverig maar nu kon ik hem hem mooi op de achterhand en bergop houden.”

Genoeg te verbeteren

Ondanks het fraaie resultaat blijft Filion kritisch. “We hebben nog genoeg dingen te verbeteren en ik heb echt het gevoel dat we nog niet aan ons plafond zitten. En ik ben best lang en Four Legends niet zo groot maar hij gaat steeds meer groeien. Hij krijgt meer spieren en ruimte in z’n lijf en gaat steeds meer bergop. De Inter I is best een pittige proef maar dit resultaat voor onze eerste keer is echt super leuk.”

Dicht bij elkaar

De amazone is ook in haar nopjes met de jury beoordeling. “We klagen als er grote verschillen zijn maar vandaag zat de jury heel dicht bij elkaar. Dat vind ik knap. Van beiden kreeg ik ook te horen dat ze hadden genoten. Ja, dat zijn leuke dingen.”

Yunaeva volgt

Valeria Yunaeva volgde op de tweede plaats. De Russische amazone stuurde Amazing (v. Krack C) naar 63,015%

PSG voor Osse

In de Prix St. Georges ging de strijd vooral tussen Maxime Osse en Japke Heerschap – Kramer. Met een klein verschil trok Osse uiteindelijk aan het langste eind. Haar proef met Estados (v. Krack C) was goed voor 66,912%. Heerschap – Kramer, die na een lange wedstrijdpauze van Derina (v. Sir Donnerhall) vorige week terugkeerde in de ring, werd tweede met 66,838%.

Bron: Horses.nl