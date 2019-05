Roos Blokland neemt revanche: In één week van allerlaatste naar allerbeste

Een week geleden stond de naam van Roos Blokland helemaal onderaan van de uitslag maar vandaag was alles anders. Op de Subtopwedstrijd in Westmaas reed ze haar Callass (Johnson x Karthago) naar 64,500% en 64,643% en daarmee een dubbele overwinning in het ZZ-Zwaar.

Vorige week kwamen Roos Blokland en haar Johnson-zoon met scores rond de 55 procent de ring uit en eindigden toen als laatste en een na laatste. “Ik ging vandaag met het lood in m’n schoenen naar Westmaas”, zegt Blokland lachend. “Maar ik ben super blij met de punten, deze scores had ik echt niet verwacht.”

Binnenvetter

“Van buiten zie je het niet aan hem maar Callass is een enorme binnenvetter. Dat begint eigenlijk al in trailer. Daarin doet hij niet heel raar maar als we eenmaal ergens aangekomen zijn is hij helemaal op. Toen we vorige week in de baan voor het losrijden kwamen keek hij om zich heen: wat gebeurt hier? Hij ging staken en stilstaan en dat vind ik ook zielig voor hem.”

Als het zo moet?

Daarop twijfelde Blokland of ze nog wel op concours wilde gaan met Callass. “We zien het wel, dacht ik. Anders maar geen wedstrijden meer. Vaak was hij op concours trager, niet aan m’n been en had teveel spanning. En dan sprong hij ook de wissels bijna allemaal na. Is het leuk als het zo moet?”

Zoals thuis

Maar vandaag was Callass een heel ander paard. “We hadden achten voor de keertwendingen, zevens voor de wissels en in de pirouettes bleef hij mooi actief doorspringen. Nu was Callass gewoon zoals thuis. Hij had nog wel wat spanning maar ik heb fijn kunnen rijden. Ik hield nog even mijn hart vast met paarden die los in de wei gingen en bij de tweede proef kwam er een karretje over de dijk. Maar gelukkig is het toch goedgekomen.”

Eerste wedstrijdpaard

Voor Blokland, die eerder wedstrijden reed bij de pony’s, is Callass haar eerste wedstrijdpaard en daarmee ook haar eerste paard in de Subtop. Ze kocht de schimmel als vierjarige en begon destijds in de B. “We hebben alle klassen doorgereden en dat ging eigenlijk best makkelijk”, blikt de amazone terug. “We kregen altijd wel punten, ook als het niet zo goed ging. Ik was al blij toen ik Z mocht rijden en dit niveau is helemaal nieuw voor mij.”

Lange jas

Eind 2017 debuteerden Blokland en Callass in de Subtop en een jaar later gingen ze daarin voor de tweede keer van start. “Ik ben niet zo’n fanatieke wedstrijdruiter en wil het thuis eerst altijd beter. ‘Zo kan ik toch niet op wedstrijd’, zei ik dan tegen m’n instructrice. Dit jaar zijn we drie keer geweest en ik hoop dat we het vol kunnen blijven houden. Met elke winstpunt die ik nu rijd ben ik heel heel blij, ook al is het 60 procent. Ooit hoop ik op de lange jas maar dan moet er nog veel geoefend worden.”

Both en Buizer

In de eerste proef mocht Simone Both het rode lint ophalen. Zij reed Fitango (v. Citango) naar 63,929%. Annemieke Buizer en Givency (v. Astrello) werden derde met 63,429%.

In de tweede proef schoof Annemieke Buizer een plek omhoog. Hier behaalde ze met Givency 64,500%. De volgprijzen waren voor Evelien Trouwborst met Top’s Seymour (v. San Amour) met 62,214% en Mabel Kwakkelstein met Emerald (v. Wynton) met 62,143%.

Bron: Horses.nl