DPC-selectie Lunteren: Hoogste dagscore voor C-pony Fudge VIP

Dat de kleinere pony’s over net zoveel kwaliteit als de grotere kunnen beschikken, bewees Fudge VIP (v. Wildzang Time Lustre) afgelopen zaterdag op de DPC-selectie in Lunteren. De C-pony kreeg van juryleden Paulien Alberts en Marije Kalshoven 82.5 punten toebedeeld en won daarmee de vierjarigen rubriek. Met amazone Balou Bontekoe zorgde hij met dat puntentotaal eveneens voor de hoogste dagscore.

“Ja, die Fudge, dat vonden Paulien en ik nou echt een fijne pony,” steekt Marije Kalshoven van wal. “Je ziet in het algemeen – zowel bij paarden als bij pony’s – dat de stap vaak een moeilijke gang is, waarbij er extra aandacht moet zijn voor de ruimte en de zuiverheid. Fudge viel op door zijn zuivere, goede stap, die echt door het lijf getoond werd. Hij was heel ontspannen.” Over het cijfer werd dan ook niet lang nagedacht, en een prachtige negen landde op het protocol. “Daarnaast liet Fudge in alle gangen veel balans zien. Van nature heeft hij veel gedragenheid, en door die mooie balans waardeerde hij zichzelf weer op.”

Toddy LH en Fired Up

Tweede werd Levi Heusinkveld met Toddy LH (v. Dreidimensional AT). De combinatie ontving 79.5 punten, met cijfers tussen een 7.5 en 8.5. “Levi en Toddy lieten een heel mooie, constante verrichting zien. Ze stelde hem heel netjes voor; de draf was zijn sterkste gang.” Het was Marije Pessel die Goldwin’s Hoeve’s Fired Up (v. His Royal Badness DK) naar een half puntje minder reed en daarmee de derde plaats innam. “Ook deze pony werd heel netjes voorgesteld. Hij had een heel goede galop, waar we een 8.5 voor gaven, maar had net iets minder gedragenheid dan de andere twee pony’s.”

Marcus bovenaan bij vijfjarigen

Bij de vijfjarigen ging de hoogste eer – niet voor de eerste keer – naar Marjolein Ebbers en Amalia’s Marcus (v. Nijebert’s Marc). De valkhengst ontving 81 punten. “Dit was een heel correcte, constante verrichting. Marcus zit qua exterieur heel fijn in elkaar en hij heeft drie goede gangen. Het is een pony met veel vermogen en hij laat dit ook al zien richting wat sluitwerk,” vertelt Marije Kalshoven. “Ondanks zijn leeftijd laat hij in die gedragenheid al stukjes zien waarin de aanleg voor de verzameling heel duidelijk aanwezig is. Het is echt een heel complete pony: een prachtig exterieur, goede gangen, en hij liet ook zien te beschikken over de juiste instelling.”

Amalia’s Marcus (v. Nijebert’s Marc) met Marjolein Ebbers. Foto: DPC

Cosmo Rubin en Legend

Cosmo Rubin (v. Cosmo Royale) werd op plaats twee gezet met 78 punten. De NRPS-ruin werd voorgesteld door Amy Bax, en had met louter cijfers als 7,5 en 8 een heel solide optreden. “Cosmo Rubin liet zien een heel fijne, bewerkbare pony te zijn met die correcte gangen. Amy stelde hem ook heel netjes voor.” De derde plek in deze rubriek ging naar Ize Herwers, die Meedenblik’s Legend (v. Orchard Boginov) voorstelde. De combinatie kreeg 75.5 punten. “Legend is ook een hengst, en hij was iets afgeleid door zijn hormonen. Wel liet hij zich daarin heel fijn rijden. We vonden dit een heel mooie pony in exterieur en gaven hem daar een 8.5 voor. Hij mist nog iets aan kracht wat de score nog iets drukte,” aldus Marije Kalshoven.

Oude bekende Monaco

De winnaar bij de zesjarigen was een oude bekende: Monaco WNE (v. FS Mr. Right). Vorig jaar won hij de finale bij de vijfjarigen onder Lizette Kamper. Nu werd de ruin – voorheen goedgekeurd voor de dekdienst bij het NRPS – voorgesteld door Bridget Lock. De combinatie kreeg 78 punten. “Monaco heeft heel veel aanleg voor correct gaan,” licht Marije Kalshoven toe. “Hij heeft ook al best veel kracht en hij is super zuiver in zijn gangwerk. Voor een hogere score is de aanleuning een puntje, die mag meer op lengte.”

Monaco WNE (v. FS Mr. Right) met Bridget Lock. Foto: DPC

Jimmy en Just A Champ



Op de tweede plaats eindigde Jimmy TGD (v. Rondo’s Cerruti) met Tessa Goedhardt. De combinatie kreeg 76 punten. “Ik heb echt genoten van deze combinatie,” zegt Marije Kalshoven, “ze gingen met zoveel plezier samen de baan rond! Tessa reed heel correct, met haar hand mooi voor. De stap mag iets meer ruimte hebben.” Hekkensluiter voor de prijswinnaars was hier Jinthe Nipius met Just A Champ (v. Jonkers’ Jayden), met 75.5 punten. “Ook Jinthe stelde haar pony heel fijn en correct voor. De stap is een puntje van aandacht.” De draf en galop kregen beiden een 8.

Bron: Persbericht