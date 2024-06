Duits Kampioenschap: Von Bredow bovenaan met 78,64% in GP, Wandres en Klimke op 2 en 3

Voor de Duitse titelverdedigers is de eerste observatiewedstrijd richting Parijs, het Duits Kampioenschap in Balve, nog niet helemaal naar wens begonnen. Zoals verwacht staat Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB na het eerste onderdeel, de Grand Prix, bovenaan, maar de 78,64% zal de niet de score zijn waarop zij (en Duitsland) gehoopt had. Frederic Wandres volgt op de tweede plaats met 77,38% met Bluetooth OLD en op 3 Ingrid Klimke met Franziskus FRH (76,84%). Isabell Werth bleef met DSP Quantaz steken op 73,76% (8ste), met Wendy kwam de amazone niet aan de start. De zwarte merrie is geblesseerd.