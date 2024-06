Flanell niet aan de start op Duits Kampioenschap

Een hoefzweer weerhoudt de veertienjarige KWPN-merrie Flanell (v. Apache) van deelname aan het Duits Kampioenschap. Zo laat haar amazone Semmieke Rothenberger weten op haar Instagram-account, die zelf wel van start zal gaan met de vosruin Farrington (v. Jazz).

In 2021 maakte Rothenberger haar internationale debuut met de door Veronique Roerink gefokte merrie Flanell, waarna twee succesvolle jaren volgde. Zo was er goud voor het Duitse team op het Europees kampioenschap U25 in Hagen (2021). Daarnaast won het duo individueel zilver en goud in de kür. In 2023 was het stil rondom de combinatie, maar sinds begin van dit jaar verscheen het duo weer op enkele internationale concoursen met percentages boven de 70%.

“Het is heel jammer dat ik niet met Flanell kan starten, maar ze wordt thuis goed verzorgd zodat ik me nu volledig op ‘Farrie’ kan richten.”

Bron: Horses.nl/ Instagram