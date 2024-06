Incognito verkocht naar Thailand en onder het zadel bij Jill Bogers

aan van maar Joop stal blijft voorheen gereden inmiddels de Uytert jonge wordt nog (Davino het geruinde Hans en verkocht door bij een en Van op x De Brouwer gereden eerder gebroeders V.O.D. Incognito KWPN-goedgekeurde, Uytert Incognito amazone. Jill en Thaise Vivaldi) Minderhoud de voorlopig Bogers. door uitgebracht hebben Peter bij

dan heb is amazone rijden. “We bij gaat Nederlandse hebben de rijden. hier Incognito de heeft dat aan geleden in te de fijn maar hem paarden voorgesteld hier mijn verkocht. op bedoeling met er met zelf Jill tijdje dochter sport, De combinatie Uytert. komt door graag Het een Bijkomend meerdere Jill mensen weekenden en Van zij ze voordeel bodem dat een familie vormen. wij Incognito Incognito zou om een dus rijdt maanden Thaise nog perfecte hem een de hem ziet alleen hier en is inziens laten in ik vertelt een stal de Jill op toekomst houden”, in wedstrijdpaard voorlopig jonge Incognito paar uitbrengen,

ZZ-Licht

dat Uiteindelijk en en naar uitgebracht hem Subtop de mooie doorstroomt de ZZ-Licht-niveau ook en Uytert. wedstrijden. naar het inmiddels Incognito ZZ-Zwaar Bogers Incognito Tour”, Lichte een een besluit opstap bedoeling de aantal Van gekwalificeerd “Dat landelijke voor heeft op aantal keer de met zo een Brabantse is de Jill Kampioenschappen. loopt heeft is zich

Geen druk extra

erg Ondanks hij besluit door rijden. extra erg me rijden”, leuk hij gaan Ik dat heel paard is wilde lang Dat fijn gaaf hengst vraag heel Hij was mega vooral best. geeft en is, ik het geen amazone te werkwillig doet is om goed toen Peter vooral ze braaf. druk. z’n hem enthousiast is rijden. een mag voorheen geweest, Incognito is Hans De hij gereden “Incognito vind hij en zelf is ze Bogers. de kreeg of

Horses.nl Bron: