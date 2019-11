Ineke den Drijver: ‘Voor m’n gevoel vallen alle stukjes nu in elkaar’

Ineke den Drijver debuteerde vijf weken geleden met Senorita (San Amour x Feiherr) in het ZZ-Zwaar en vandaag de Subtopwedstrijd in Benningbroek reden ze hun tweede wedstrijd in deze klasse. Dat pakte met de overwinning en een nieuw persoonlijk record van 66,79% goed uit. Met die score bleven ze ruim drie procent voor op de concurrentie.

“We komen pas net kijken en ik ben er heel blij mee. Senorita kan fijn draven en mooie rechte series springen”, vertelt Ineke den Drijver enthousiast. “Maar ik blijf ook kritisch en voor een hogere score hadden we nog teveel afwerkingsdingetjes. Zoals niet vierkant halt houden en het achterwaarts was niet zo mooi.”

Stap omhoog

Den Drijver heeft Senorita nu een jaar op stal staan en begon destijds in het Z2. “Ik heb haar eerst even thuis gehouden om aan elkaar te wennen. Toen zijn we in het Z2 begonnen en hebben afgelopen zomer op de Hippiade gereden”, zegt de amazone die vervolgens het ZZ-Licht oversloeg. “Het was best een stap omhoog maar ik dacht: ik ga het gewoon doen! Ik wilde graag de Subtop weer in en dat is gelukt. Senorita is een hele fijne merrie en wil graag werken. Voor m’n gevoel vallen alle stukjes nu in elkaar.”

Samen handiger worden

“We gaan nu nog een paar keer ZZ-Zwaar rijden en daarna heb ik de Prix St. Georges voor ogen”, vertelt Den Drijver over haar plannen. “De pirouettes wil ik graag nog iets meer bevestigd. Daar moeten we samen nog wat handiger in worden.”

Net te weinig tijd

Den Drijver reed al eerder Grand Prix met Don en wellicht wordt de nu negenjarige Senorita haar volgende paard op het hoogste niveau. “Het is nu nog te vroeg om te zeggen, maar ze heeft zeker potentie. Ik twijfel nog een beetje om Don weer te starten. We hebben goed gescoord in de Grand Prix en op dat niveau ga je niet eventjes tussendoor op wedstrijd. Met drie jonge kinderen en het bedrijf heb ik net iets te weinig tijd waardoor ik nu de voorkeur aan de jongere paarden geef.”

Nieuw stal

Naast Senorita heeft Den Drijver nog twee paarden die nu ZZ-Licht lopen en tegen de overstap naar de Subtop aanzitten. Daarnaast is ze bezig met het bouwen van een nieuwe stal in het Noord-Hollandse Grootebroek. “We willen het bedrijf uitbreiden, ook met de fokkerij. Op deze nieuwe locatie is meer land en ook ruimte voor het jonge spul aan huis. Hopelijk kan ik er volgend jaar rond de zomer in.”

Meghan Mühlebach volgt

In het ZZ-Zwaar reed Meghan Mühlebach Hanna Liza (v. Charmeur) met 63,43% naar de tweede plaats. Ingrid Gerritsen en Giovanni R (v. Houston) werden derde met 63,36%, gevolgd door Priscilla Noorlander en Gentleman (v. Bretton Woods) met 63%. Sanne de Vries en Davidson (v. Harley VDL) maakten met 62,36% de top vijf compleet.

Lichte Tour voor Judith Rijpkema

Hoewel de juryleden het over de Prix St. Georges van Judith Rijpkema en Geisha (v. Florencio) met 67,647 (1e) en 63,971 (4e) niet helemaal eens waren, was de gemiddelde score van 65,81% hoog genoeg voor de overwinning in het gecombineerde klassement Lichte Tour. Piet Groen volgde op de tweede plaats. Zijn Prix St. Georges met Eddie S (v. Apache) werd beloond met 65,52%. Danielle Keur en Dettori (v. Wynton) waren de beste combinatie in de Intermédiaire I. Hun score van 64,63% betekende in dit gecombineerde klassement de derde plaats.

Monique Hulsbosch aan kop in Zware Tour

In de gecombineerde rubriek Zware Tour kwam alleen Monique Hulsbosch – Pisart met een voldoende score de ring uit. Haar Grand Prix met Winston (v. Rousseau) leverde 61,087% op.

Verschoor wint jeugd

Bij de jeugd mocht young rider Nicole Verschoor het oranje lint ophalen. Haar proef met Gentleman F (v. Uphill) leverde 63,97% op. Liza Nouwens was de beste junior. Zij zette met Holiday VVV (v. Charmeur) 62,65% neer en dat betekende de tweede plaats in het combineerde klassement voor junioren en young riders.

