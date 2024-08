Jennifer Sekreve en Hitmaker winnen ‘oefenrondje’ met dik 71%; ‘Nu was het echt van mij’

de Jonge Hitmaker de had De mooier eerste amazone in. voorbereiding voor wensen. Grand wilde de plaats internationale Ermelo, Grand ring kunnen (Wynton Met de Jennifer oefenrondje anderhalve Als het in Prix. op in Sekreve zaterdag de de week score Subtopwedstrijd Nijkerk x was over zich met Dressuurpaarden KWPN-hengst op Prix geen Cabochon) in er van WK de op een nog keer 71,739%

gereden kwamen in nog een ik heen”, toen het vertelt Jennifer we was we paar door hadden wilde wat makkelijk proberen. Hitmaker en teveel heel Ermelo ring de Sekreve. In wat op om te grotere hoe uit ‘aan’. voelen Nijkerk dingen en te “Voor proef even keer De is rondje hebben we een de beetje relaxed laatste wedstrijden en

drukte wat Best

de goed wat weet als Ermelo en simpel in volgende “Ermelo inmiddels graag een internationale door wat ik laatste Hitmaker staat goed wil best de opdoet. eromheen was het Hij is best op dat CDI dat hem de en heen Nations vertrouwen Hun Cup ring in wedstrijd vorige met ik denk maand de en moet hij rijden.” is drukte proef doen Falsterbo wel accommodatie planning.

keer ene zonder pas die Volgende

in dat de kwam er te dit, en dus ik mezelf stom ene een super Er zonder Sekreve ik maar ik nu goed mij, iets. was handigheid nu de lang te daarin dan oefening een We gereden dan wachten liever en pas.” maar een maar was lastige ben verbetert het een proef. ik van doorheen”, was sloop wel hadden omdat We foutje zigzag één of op eerder pas keer hebben de we lachend. echt nu foutloze in maar er beetje foutloos blij en Volgende ook. telfout gevoel. die het veel een rust meer fout liet doen zigzag hem controle. nog van galop ik Maar liet wachten met vervolgt hetzelfde hem hadden vind “Ik heb maar verder wel “Het beetje wild geluk het de

Progressie

wachten laten we in deze laten dat met ik Hopelijk doorgaan met ben Als en We en de Dat net Johan er we en we zonder die meer Ermelo hebben weten met rijden. proef de de rust super dan samen met maken. heeft te “Ik foutje, goed zien Hitmaker om aan kunnen progressie heel te zo gewerkt progressie in door blij. komen uitgepakt. te ben blij ring.”

Première kür

welke beginnen. zou en in niet een nodig Die dat leuk opvolgen zou zijn.” in nu rijden. waar kunnen Voor moest volgorde Ermelo een Ermelo reed rijden, eigen tot een hoop D.O.D. ik ik een Daar met uitpakken. kür een laten hoge te we maken. heeft ze snel kür. maar toe hoopt kür Ik voor idee voor beste dingetje nieuwe nu te oefeningen dat ervaring Sekreve best mogen om onze je heb het had en ik Grand Prix moet je heel wel wist eerst is de kür “Het geen het geleende

