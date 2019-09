Joop TC schittert in Subli Cup-selectie: ‘We hebben echt hoge verwachtingen van hem’

In de halve finale van de Pavo Cup werd Joop TC (Ravel x Krack C) met 78 punten weer naar huis gestuurd, maar in de Subli Cup-selectie in Velsen-Zuid waren de juryleden helemaal overtuigd van de imponerende hengst, die werd voorgesteld door Dinja van Liere. Ze beoordeelden hem onder andere met een 9,5 voor de draf, een 8,5 voor de galop en een negen voor de aanleg. Mede-eigenaar Lennart Bos is meer dan trots: "Wij geloofden altijd al in hem, maar het is ook fijn dat het nu ook tot uiting komt in de beoordeling."

In de KWPN Hengstencompetitie afgelopen winterseizoen en in de halve finale van de Pavo Cup was Joop TC de underdog. “Na de hengstencompetitie hebben we Joop thuis gehouden en Dinja heeft hem rustig doorgetraind. In de halve finale van de Pavo merk je dat er meer bij komt kijken dan alleen de kwaliteit van het paard, dus mede daarom hebben we ervoor gekozen om hem in de Subli Cup te laten zien”, licht Bos toe. “Zowel in Delft als in Velsen-Zuid vond de jury hem erg ruig en dat komt ook mooi tot uiting in de beoordeling.”

Goede ontwikkelingen

De hengst imponeerde vooral met zijn aansprekende draf. “Joop kan ook enorm galopperen, maar voor een nog hoger cijfer mag hij bijvoorbeeld na de uitgestrekte galop in het terugkomen nog net wat meer sprong houden.” Volgens Bos heeft de hengst in de afgelopen twee jaar al veel kracht ontwikkeld. “Hij was als driejarige al fijn, maar nu hij vijf is en het tegen het einde van het seizoen loopt, zie je dat hij al veel meer aan elkaar is en in het terugkomen ook echt mooi de aansluiting vast kan houden.”

Paard voor de toekomst

Bos, die Joop TC met Tim Coomans en C. Dunkerton in gedeeld eigendom heeft, houdt het vizier op de toekomst gericht. “De jonge paarden-rubrieken zijn misschien leuk, maar ik laat me daar niet teveel door leiden. Wij, en ook Dinja, hebben hoge verwachtingen van hem. Als hij straks een jaar of zes, zeven of acht is en het echt gaat doen, daar doe je het voor!”

Vijfjarigen

Juryleden Patrick Berends, Dick den Elsen en Lotje Schoots plaatsen Van Liere en Joop TC met 82,40% bovenaan. Joe (Blue Hors Zatchmo x Vivaldi), vorig jaar nog goed voor de tweede plaats in de finale, liep onder Emmelie Scholtens met 81,20% naar de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Marie-José Timmermans en Femme Fatale (v. Blue Hors Erlando) die een score van 76,00% behaalden.

Dai Ko Myo TF aan kop

Bij de vierjarigen werd de hoogste score behaald door Theo Hanzon en Dai Ko Myo TF (Dante Weltino x Rhodes Scolar), die een score van 81,00% behaalden. De hengst nam vorige maand in het kader van de hengstenselectie deel aan de halve finale van de Pavo Cup, maar werd daar niet aangewezen. Hij kreeg wel 80,2 punten, maar mocht in verband met zijn buitenlandse registratie niet van start in de finale. Dinja van Liere bracht in deze leeftijdscategorie Key Largo (Toto Jr. x Ferro) aan start en deed dat niet onverdienstelijk: met 81,00% mocht ze de tweede prijs in ontvangst nemen. Met precies 80,00% mocht Michelle Westerdijk voor haar proef met Kashmire (Governor x Ferro) de derde prijs ophalen.

Uitslag.

