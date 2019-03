Juniorentitel voor Marten Luiten: ‘Heel mooi dat het nu goud is’

In het huidige format van de KNHS Indoorkampioenschappen is voor verschillende rubrieken de kür op muziek geschrapt en zodoende was vandaag in Ermelo na één proef de kampioen bij de junioren al bekend. Die titel ging overtuigend naar Marten Luiten. Hij reed met Fynona (v. Ampère) een dijk van een proef die beloond werd met de royale A-kaderscore van 72,121%.

“Het ging eigenlijk heel erg goed. We hadden een vloeiende proef, ik ben er heel blij mee”, vertelt de kersverse kampioen Marten Luiten enthousiast. Als hoogtepunt noemt Luiten de wissels van de Ampère-dochter. “Die gingen echt heel goed en daarnaast was ze fijn in de aanleuning. Dat scoort gewoon.”

Favoriete onderdeel

Luiten vindt het jammer dat het kampioenschap over slechts één proef werd verreden. “De kür is mijn favoriete onderdeel, dus dat is wel jammer”, aldus de junior die afgelopen zomer op het NK in Ermelo brons won en nu het goud omgehangen kreeg. “We hebben best wel veel progressie gemaakt en dat het nu goud is, is wel heel mooi.”

Van der Pols en Baars

Sanne van der Pols reed Excellentie (v. Don Schufro) naar 70,859% en daarmee de zilveren mediaille. Shanna Baars pakte het brons, ondanks dat één van de juryleden haar bovenaan plaatste. De gemiddelde score met Farzana G (v. Ampère) kwam uit op 70,455%.

Pech voor Poelman

Voor Jessica Poelman kende het kampioenschap een minder gelukkig verloop. Haar Zamora (v. Welt Hit II) wilde vanuit galop niet meer in draf waarna het duo werd uitgebeld.