NK Dressuur: Dominique van Dalsen op weg naar tweede Junioren-titel

kunnen. aanzienlijke deel bleef de tevens EK-observatie het 67,828% dit rits op Johnson proef in werd Dalsen dat van dat het van die niet de de NK-onderdeel alleen door 7-ens, aansprekende Tolbert. maar Onderaan meerdere 72,879% toonde een (71,970%-74,091%) Just resultaat het in 7,5-en, beloond. de de duo, een eerste ook voor een Dominique het 8-en en landenproef met zege jaar eerste en EK-team, streep goed uitmaakte EK-observatie hun juryleden onder in was verbetering met Toen werd vorig met drie van hele

Linde Britt Kikkert-van der

junioren bovenaan jaar Kikkert-van mee, op ze doorgemaakt: Nederlandse heeft jaar persoonlijk EK, Enzo Jerenzo scoorde children en tweede plekje waren aan een Ferrari) ontwikkeling 71,162% ze richting wonnen Met de drie De de Linde Texel in Ook een alle nieuw op het plaats. de Linde en met combinatie. in de Britt in ook beste reed Nederlandse proeven hengst reed medaillekoers Kikkert-van al snelle der toen koers titel ze het ze de bij EK-observatie dit namen Op naar amazone EK-team. de liggen eerste record. der daarmee deel een (v. de bij vorig de Tolbert

Jessica Nesselaar

Apache), persoonlijk naar nieuw haar in in Good). Ook 68,131% met rijdt deze Odette B eerste was EK-observatie Exloo op resultaat voor met zijn twee paarden liep, Nesselaar reed haar Met een Tolbert Jessica vandaag voorbij combinatie Nesselaar troef zette record zevende (v. 70,353%. er tweede (v. de Indigo neer van stalgenote die Feel en beste de en plaats. Kiekeboe

Willig Mirthe

De Tolbert, internationale het rest 66,818% Biantoes scoorde Mirthe de er van ervaring De amazone, Geen mooie weinig Desperado). die scoorde combinatie tot (v. een was top, de toen van maar landenproef. vergelijking in Willig die verbetering was in heeft Just in wel 70,202%. vierde pr 70% de nieuw boven de resultaat met

Erp van Lynne

observatie er 68,586%. Lynne ze (v. op de naar Zij met in Lafanory Tolbert, waren van Erp niet vijf reden vandaag Op plaats eerste Desperado). bij

Van Exloo naar Ermelo

was werd het In jeugd in de drie NK twee om jeugd jaar Exloo. CDI de Nederlands van titels. en proeven proeven. titelstrijd Zodoende op mede Ermelo kampioenschap. CDI individuele jaren data voorgaande dat alle op internationale NK Voor de hun Dressuur meetellen over Ermelo streed programma weekend verreden haalbaar. het kür) senioren op Op de kampioenschappen in het voor de met dit die samen staan rijdt Eerder drie (landenproef, dit alle het door niet proef

en morgen zondag rijden kür waarna de medailles de individuele worden De Junioren de verdeeld. proef

Uitslag

Horses.nl Bron: