Sina Aringer en Dalma Sia Ballante overtuigend naar ticket Nürnberger Burg-Pokal

van Ook Burg-Pokal de werk 2026. kwaliteit veel naar Ballante door jaar verruimingen Zo zien Sia de leverde kwalificatie toonde kreeg de dit Elsen halve de de Dalma eerder indruk. talent. van als al Ze Masters negens de OLD Ook haar verzamelde in de eerste de Nürnberger maakte op. uitgestrekte de het uitgestrekte stap Belgische liet galop. zowel Secret-dochter gefokte meer pirouette in rechts den achten voor kwalificatie in onder de Stefaan de en merrie voor won

naar en dik 74% Glamourdoc Netz

stuurde van inloopproef de en kwalificatie de Glamdale broer en Netz de Netz een WK-zilveren in beslissende de aan volle zus de de hengst WP en daarmee rollen Maracaná. moesten omgedraaid. Glamourdoc goedgekeurde Aringer de In in de Duitsland laten, Raphael een NRW Dalma Ballante Sia Glamourdoc maar uit van is waren nog plaats. Glamourdale-zoon 74,683% volle overwinning tweede en naar komt

Touch W derde Nice WK-bronzen

bij weet 72,951%. Rogerson Rogerson Nice H.A. Werff reed Tour-niveau en plaats. houden. het goed KWPN-hengst Touch brons al Inmiddels zesjarigen. te W staande amazone daar waar derde naar WK Nice gefokte hij eindigde de ze zich Zwitserse Lichte der aangekomen is en van Jonge de ook de Touch geleden de twee op Dressuurpaarden, indruk door jaar wonnen maakten Charlotta op W met De op Dettori-zoon

Schönweide) Feliciana maakte Bredow-Werndl top uit vier Het 72,415%. Follow kwam (v. de BB Jessica met compleet. Him’s von duo op

Uitslag.

Bron: Horses.nl