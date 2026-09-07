Sina Aringer en Dalma Sia Ballante overtuigend naar ticket Nürnberger Burg-Pokal

Savannah Pieters
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Sina Aringer en Dalma Sia Ballante overtuigend naar ticket Nürnberger Burg-Pokal featured image
Sina Aringer met Dalma Sia Ballante. Foto: Oldenburger Verband/fotomhisen
Door Savannah Pieters

Sina Aringer heeft afgelopen zondag op de Fichtenhof Classics met Dalma Sia Ballante (v. Secret) een ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal bemachtigd. De Duitse amazone stuurde de achtjarige merrie in de kwalificatieproef met 76% overtuigend naar de overwinning. Raphael Netz werd met Glamourdoc (v. Glamourdale) tweede, voor de Zwitserse Charlotta Rogerson met de KWPN-gefokte Nice Touch W (v. Dettori).


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