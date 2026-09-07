Gerrit Nieberg en IB Queen bekronen topseizoen met GP-zege

De door Sietse van Dellen gefokte IB Queen (v. Quasimodo Z) heeft zich dit jaar onder Gerrit Nieberg ontpopt tot een ware barragespecialist. De elfjarige KWPN-merrie grossiert in topklasseringen op het hoogste niveau. Na onder meer podiumplaatsen in Leipzig, Riesenbeck en Opglabbeek en sterke resultaten in de Grote Prijzen van Vejer de la Frontera, Arezzo en Mannheim, volgde afgelopen weekend de bekroning op een ijzersterk seizoen: winst in de 1,60m Grand Prix van Münster.
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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