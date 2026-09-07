EASP Nationale Merriekeuring: Dagkampioenschap voor dochter van Pagur ox

De EASP Nationale Merriekeuring 2026 van zaterdag 22 augustus kende een uitzonderlijk sterke jaargang. Vooral het gepresenteerde jonge fokmateriaal viel op door uniforme kwaliteit, harmonie in bouw en functionele beweging. Het zeer harmonisch en rijtypisch gebouwde merrieveulen Pantera (Pagur ox x Valdez) van fokster Patty Laan behaalde zowel het veulenkampioenschap sportpaarden als het dagkampioenschap.

In de rubrieken voor sportponyveulens (EPS D en EPS E) lag het niveau opvallend dicht bij elkaar. De merrieveulens Aziza van de Kloosterheerd (Nizar VS ox x Country, fokker H. Bijmolt), Y’ankee Devil van de Bosberg (Yamour Hayati ox x SH Limited Edition, fokker L. Rooijakkers) en Y’essie van de Bosberg (Yamour Hayati ox x Kosmo van Orchid’s, fokker L. Rooijakkers) behaalden allen een eerste premie met sterke punten voor type, correctheid en kwaliteit in de draf.

Ook het hengstveulen Yanour Cees Diamonds (Yanour Hayati ox x I Cee Diamonds, fokker L. Klein Holkenborg), fokker/eigenaar ontving een eerste premie dankzij zijn correcte model en goede skeletverhoudingen.

Veulenkampioenschap EPS D/E

Het kampioenschap ging overtuigend naar Y’essie van de Bosberg, die met haar lichtvoetige draf en edele uitstraling de jury wist te imponeren. Het merrieveulen begint al iets overbouwd te raken, maar daar is in de beweging weer niet veel van te zien. Ze draaft met veel veer en een zeer ruim zweefmoment.

Arabisch Volbloed ox (ERS Arabisch Volbloed)

In deze rubriek sprongen twee hengstveulens eruit: C.L. Julius Muhtadi ox (Ase Julliaird ox x Amurath Muntahi ox, fokker C. Bijl) en Yanayel Hayati ox (Yanour Hayati ox x Nadal ox, fokker Y. Heesakkers-Horsten). Beide veulens behaalden een eerste premie, waarbij Yanayel Hayati ox met 45 punten het best scorende veulen van de dag was.

Sportpaardveulens (ERS Sportpaard)

De sportpaardveulens lieten een indrukwekkend homogeen beeld zien. Alle veulens ontvingen een eerste premie: Holly Grace (Glamdale WP × Zoom, fokker Els Schrover), Niche DDD (Nixar VS ox x Göteborg BLR, fokker F. van der Woude), Pantera (Pagur ox x Valdez, fokker P. Laan-Olij), T’is weer lukt VDK (Cascais Junior DG × Grandorado TN, fokker P.J.I. Kleine Schaars) en Meander DDD (Mato J ox x Cumano Alpha Z, fokker F. van der Woude).

In het Veulenkampioenschap Sportpaarden ging de titel naar Pantera, die met haar lichtvoetige, goed gebalanceerde draf de rubriek domineerde.

Dagkampioen – Best of Show

De titel Best of Show ging eveneens naar Pantera (Pagur ox × Valdez). Met haar sublieme draf, harmonische bouw en indrukwekkende uitstraling overtuigde zij zowel de jury als het publiek. Een welverdiende bekroning voor fokker en eigenaar Patty Laan.

Bron: Persbericht