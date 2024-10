Windermere J’Obei W van Melissa Galloway verkocht

De Johnson TN-zoon Windermere J’Obei W is verkocht. Melissa Galloway reed de ruin eerder dit jaar op de Olympische Spelen in Parijs, maar J’Obei W kwam nooit meer thuis. Terwijl Galloway al in Nieuw-Zeeland was, kreeg ze te horen dat de ruin een half jaar in quarantaine moest blijven. Uiteindelijk heeft ze besloten hem te verkopen aan een Duitse Grand Prix U25-amazone.

Na de Spelen ging J’Obei W als voorbereiding op zijn terugweg naar Nieuw-Zeeland in quarantaine. Een week later kreeg Galloway een telefoontje dat hij geen drie, maar zes maanden in quarantaine moest verblijven, omdat hij eerder dat jaar had deelgenomen aan de FEI Wereldbekerfinale in Riyadh, Saudi-Arabië.

Quarantaine

J’Obei W werd van de quarantainestal gehaald en werd naar een nabijgelegen stal gebracht. “Na een week belden ze me op en vertelden me dat iemand hem moest gaan rijden, om hem toch in conditie te houden”, vertelt de amazone. Galloway nam contact op met haar coach Andrea Raves en zij adviseerde de amazone om de in Duitsland woonachtige Hubertus Hufendiek op te bellen.

Perfecte match

“Ik heb twaalf jaar geleden een jaar in Duitsland doorgebracht en heb in die periode bij Hubertus getraind en gewerkt. Hij rijdt momenteel niet, maar zijn partner is een fijne ruiter, dus heb ik hem opgebeld.” Hufendiek vertelde dat hij een jonge en ambitieuze young riders-amazone kende, die op zoek was naar een paard als J’Obei W om haar Grand Prix U25-droom mee te verwezenlijken. “Zij heeft hem geprobeerd en dat ging belachelijk goed. Het paste perfect. Als dat niet het geval was geweest, had ik deze keuze ook niet gemaakt.”

Successen

Galloway reed de ruin vanaf 2020 op internationaal Grand Prix-niveau en samen groeiden ze uit tot de meest succesvolle dressuurcombinatie van Nieuw-Zeeland. In 2022, het jaar waarin de amazone met haar paarden naar Van Olst Horses in Den Hout kwam, nam ze deel aan de Wereldkampioenschappen in Herning. Dit jaar reed ze The Dutch Masters, de FEI Wereldbekerfinale in Riyadh, CHIO Aken en de Spelen in Pairjs.

Bron: Horses.nl/NZ Equestrian