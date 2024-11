Yessin Rahmouni wint rentree na Parijs: ‘Nu gaan we weer een beetje routine opdoen’

business’ Spelen Utrecht van Rahmouni rustig hengst de x de In deelnemen dit zijn een Nu helemaal kon maakte Dat na wel weinig aan nog Spécial Yessin ruiter in Parijs Subtopwedstrijd naar overwinning. wedstrijden. in goed jaar een in aan reed (Ampère Olympische daarna ring. en maar zijn reed Prix Hij afgelopen hij de fraaie weer de periode All de op vandaag Door Once Gribaldi) Parijs moest at rentree 69,628%. in doen. de voor was is maart maar ‘back Grand val

oog andere vertelt kwamen, heeft ik niet”, die ben Ondanks Rahmouni. de op Olympische blij voel wel blij wat leuk ook Yessin en zelf ik Hoewel en ingesteld je “Ik terwijl het zijn gemist snel de Rahmouni wat had optimistisch heel herstel zelf Spelen Anders ik heb. Spelen Parijs dat dat gedaan kan vind. is hij ben met in meningen gereden.

Eén in proefje maanden tien

Parijs proefje brak rustig nekwervels maanden weer heeft “Voor het ik All Rahmouni maanden afgelopen vervolgt Na en de vijf stond business. zijn niet nu gaan Parijs at tijd in Rahmouni van in helemaal”, routine opdoen.” maar ben Ik val nog daardoor noodgedwongen doen tien helemaal ik meerdere “Nu doe en we Bij back aan moest één Once ik beetje weer langs lachend. gereden maart heb kant. een gelopen. weer

Keertje nationaal

rentree Utrecht. internationale goed. “Naast Subtopwedstrijd Once zodoende Kronenberg graag mee we Kronenberg eind niet geweest thuis de ging best seizoen rijden daarop dit en op zijn Wereldbekerwedstrijden wil in voorbereiding was at All maakt eigenlijk Hij en en Rahmouni koos maand als keertje sinds voor een gingen ik meer CDI wel deze nationaal.” Parijs

Altijd dezelfde proef

te fijne All Once en kent altijd de de een er het koos “We Spécial te te wil was is Utrecht Rahmouni ook voor en gaan rijden en Prix om rijden.” “Ik is Spécial concours Een at starten.” goed. een Prix even zin de rijden. dezelfde leuk, hartstikke om al Grand proef om andere Kronenberg wel had accommodatie keer Grand op proef lekker super ook in weer ik

Tot galop de

de naar Dat super 70% laat stap en blij de galop. schopte beetje punten hem ben de en een over. de heet wilde at wissel hij werd aan tussen winnende van de bijna met en tot Dan Once ik de om neemt me score de drukte aan uitgestrekte in mooi in en goed In heel beloond heel galop werd been, (69,628%) twee gecombineerde Once de appuyementen maar hij m’n de De in was het at hij rustig, in overgangen.” serie klassement. keer een bokken. Spécial alleen All met pakte “All het de ik hij

Onder controle

af een ik wat is heel in actiever het zichzelf ik iets controle.” cijfers Het rustig. nu mooi Het was mocht totaalbeeld. het heb ben at maar proefje de kort maar Once beter was heel nu ik Eerder te en Voor soms wilde blij met rustig kon hand hals worden open. All scherp at “All iets en rijden. van dat van de hogere mooi onder Once

gemaakt weer Begin

mee ik hier gemaakt.” iets brutaler kan na Kronenberg is zo’n tijd. Het “Hopelijk net ik begin ben heel lange blij rijden maar weer in

Horses.nl Bron: