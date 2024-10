Anne-Mette Strandby Hansen verlaat Helgstrand Dressage

Anne-Mette Strandby Hansen heeft op social media bekend gemaakt haar werkgever Helgstrand Dressage te verlaten. Volgens de 29-jarige amazone is het na zeven jaar tijd om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Anne-Mette Strandby Hansen was voor een periode van zeven jaar werkzaam bij Helgstrand Dressage. In die periode behaalde ze meerdere internationale successen. Zo won ze in 2020 met Foco Loco W (Sierappel x Wendekreis) teambrons en individueel Kür-goud op het EK Grand Prix U25 in Pilisjászfalu en nam meerdere keren deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden. Met de veelbesproken Valerie B (Revolution x Zack) 2023 en 2024 de kwalificatieproef op het WK, maar greep in de finale beide jaren net naast de bronzen medaille. Met Eternity (Escolar x Sir Donnerhall I) won ze in 2021 brons bij de zevenjarigen.

Bron: Horses.nl