Carl Hester krijgt eigen film

De Britse filmregisseurs Drew Curtis en Richard Conway gaat het leven van Carl Hester verfilmen. De film krijgt de titel Stride en het beschrijft het leven van de Britse topruiter, van zijn bescheiden begin op het kleine kanaaleiland Sark tot zijn prestaties op de Olympische Spelen van Londen in 2012.

“Het script is geschreven, dus we wachten af wat er nu gaat gebeuren. Het is best surrealistisch dat ze een film van mijn leven gaan maken”, vertelt Carl Hester. “Het heeft veel werk gekost, maar het gebeurt niet vaak dat je terugkijkt op je leven. Door zoiets te doen en erover te praten, kwam alles uit mijn verleden naar boven en realiseerde ik me wat een geweldige reis is geweest en hoeveel geluk ik heb gehad met alle mensen die ik heb ontmoet en met alle plekken waar ik ben geweest.”

Billy Elliot van de dressuursport

“Carl Hesters reis heeft voor de dressuursport gedaan wat Billy Elliot voor ballet deed”, reageert regisseur Drew Curtis. “Carl heeft keer op keer bewezen dat hij een uitzonderlijke atleet, maar ook een geweldige manager door onder andere Charlotte Dujardin en de legendarisch Valegro aan elkaar te koppelen.”

